С 1 января украинцев ждут новые тарифы на электричество

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила дифференцированные тарифы на электроэнергию с 1 января 2017 года для промышленных потребителей в регионах Украины.

Соответствующее решение было единогласно принято на очередном заседании НКРЭКУ, сообщает УНИАН.

Согласно тексту документа, данное решение обусловлено переходом к рыночному формированию тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей. До момента полного перехода к рыночному тарифообразованию (когда цена на электроэнергию будет формироваться без участия Нацкомиссии, а только по согласию поставщика и потребителя), НКРЭКУ будет выполнять функцию по утверждению тарифов, составленных облэнерго для своих клиентов.

«При внедрение рыночных тарифов существенное снижение цен происходит для регионов, которые ранее были донорами, а для компаний, которые ранее были реципиентами не наблюдается существенного повышения», — сказал глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

Например, тарифы для клиентов «ДТЭК Днепрооблэнерго» первого класса напряжения с 1 января снизятся на 11,3% –до 139,43 коп. за 1 кВт-ч, для потребителей второго класса – на 17%, до 163,47 коп. за 1 кВт-ч.

Для потребителей «Киевэнерго» тарифы для первого класса напряжения снизятся на 6,6% –до 146,87 коп. за 1 кВт-ч, для потребителей второго класса – на 15%, до 167,49 коп. за 1 кВт-ч

В тоже время для потребителей «Ривнеоблэнерго» тарифы для первого класса напряжения вырастут на 1,2% –до 159,13 коп. за 1 кВт-ч, для потребителей второго класса – на 3%, до 202,9 коп. за 1 кВт-ч.