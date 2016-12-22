В Украине 97% дорог в плохом состоянии, - Укравтодор

Более половины мостов аварийные.

Об этом на заседании Кабмина сообщил глава Укравтодора Славомир Новак, передает NewsOboz.org.

"Реальная картина нашей ситуации - это 97% дорог в плохом состоянии. 88% дорог - с техническим расчетом на 6 тонн на ось. Нам нужно 11,5. Из 17 тысяч мостов в стране более чем половина, более 50% в аварийном состоянии", - отметил Новак.

Финансирование, которое было предусмотрено в проекте бюджета на 2017 год, по словам Новака, привело бы к стремительному ухудшению состояния дорог. "Чтобы состояние дорог осталось на этом, как уже было сказано, нехорошем уровне, нам надо 14 млрд грн в год. Если будем получать больше денег, мы можем быстро улучшить состояние дорог", - отметил он.

"Самый хороший, позитивный сценарий - это 18 млрд грн на ремонты дорог и мостов. Это 2200 км дорог и около 6 км мостов, которые в плохом состоянии", - сказал он, уточнив, что речь идет только о расходах на ремонты, без эксплуатационного содержания и погашения долгов.

"Потому что минимум на содержание нужно 4,5 млрд грн, а на погашение долгов в следующем году - 7 млрд", - добавил он.

Новак отметил, что таким образом общая сумма, в которой нуждается Укравтодор на следующий год, составляет 29 млрд грн.

Новак напомнил, что Укравтодору в 2016 году было выделено 14,5 млрд грн, из которых более 5 млрд грн пошло на погашение долгов, а на ремонты было использовано более 8 млрд грн.