Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

Соучредитель николаевских ЖЭКов «Забота» и «Центральный-1» просит мэра города и депутатов при принятии городского бюджета Николаева на 2017 год обратить внимание на некоторые статьи расходов

«Уважаемые руководители городской власти и депутатского корпуса Николаева! 21 декабря Верховной Радой был принят государственный бюджет-2017, в котором минимальная заработная плата украинцев установлена на уровне 3 200 грн. Действующий же тариф на эксплуатацию домов в г. Николаеве был утвержден еще в 2009 году и рассчитывался на минимальную заработную плату в 628 грн. Поэтому исполком городского совета будет вынужден увеличить размер тарифа на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий путем утверждения подомовых тарифов, рассчитанных в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 01.06.2011 № 869.

Чтобы это вынужденное повышение тарифов вновь не легло на плечи горожан, прошу вас при рассмотрении на сессии Николаевского городского совета 22 декабря 2016 года бюджета на 2017 год учесть в нем статью расходов, покрывающей бы разницу между размером действующей минимальной заработной платы и ее размером, который будет введен с 1 января 2017 года, дотацией из городского бюджета всем николаевским жилищно-эксплуатационным предприятиям. В этом случае ЖКП не нужно будет изыскивать собственные средства для повышения зарплаты своим сотрудникам, и тариф по обслуживанию домов, в который заложена заработная плата работников ЖЭКов, увеличивать не потребуется.

Подумаем о наших земляках вместе! Будем действовать сообща, чтобы не оставить горожан со своими проблемами один на один!» - говорится в обращении.