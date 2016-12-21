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В Николаеве за год отремонтировали шесть бомбоубежищ

21.12.16 12:53Сколько просмотров этой статьи102Сколько комментариев этой статьи0

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты Николаевского городского совета продолжает выполнение координации работ по содержанию и приведению средств коллективной защиты в готовность к использованию по назначению.

Фонд защитных сооружений Николаева составляет 223 укрытия, из них:

  • 78 укрытий государственной формы собственности;

  • 97 укрытий коммунальной формы собственности, в том числе 4 сооружения областной коммунальной собственности;

  • 48 укрытий частной формы собственности.

По состоянию на 20.12.2016 проведена работа по технической инвентаризации 166 защитных сооружений гражданской защиты, из них:

  • государственной формы собственности - 61;

  • коммунальной - 95;

  • частной - 10.

Проведена проверка состояния содержания и использования по назначению 151 защитного сооружения гражданской защиты всех форм собственности.

По состоянию на 20.12.2016 выполнен ремонт ЗС ГЗ на сумму 600,603 тыс. грн.:

  • ЗС ЦЗ № 52223, пр. Мира, 2 А/30;

  • ЗС ЦЗ №52426, пр. Центральный, 94-А;

  • ЗС ЦЗ № 52504, ул. Потемкинская, 52;

  • ЗС ЦЗ № 52240, ул. Космонавтов, 75;

  • ЗС ЦЗ № 52074, ул. 8 Продольная, 2-С;

  • ЗС ЦЗ № 52234, ул. Пограничная, 244-Б.

С порядком действий при укрытии в защитных сооружениях и перечнем адресов по которым находятся ЗС ГЗ можно ознакомиться в разделе "Безопасность в городе" по ссылке: /content/informaciya-pro-ukrittya.html

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета

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