В Николаеве за год отремонтировали шесть бомбоубежищ

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты Николаевского городского совета продолжает выполнение координации работ по содержанию и приведению средств коллективной защиты в готовность к использованию по назначению.

Фонд защитных сооружений Николаева составляет 223 укрытия, из них:

78 укрытий государственной формы собственности;

97 укрытий коммунальной формы собственности, в том числе 4 сооружения областной коммунальной собственности;

48 укрытий частной формы собственности.

По состоянию на 20.12.2016 проведена работа по технической инвентаризации 166 защитных сооружений гражданской защиты, из них:

государственной формы собственности - 61;

коммунальной - 95;

частной - 10.

Проведена проверка состояния содержания и использования по назначению 151 защитного сооружения гражданской защиты всех форм собственности.

По состоянию на 20.12.2016 выполнен ремонт ЗС ГЗ на сумму 600,603 тыс. грн.:

ЗС ЦЗ № 52223, пр. Мира, 2 А/30;

ЗС ЦЗ №52426, пр. Центральный, 94-А;

ЗС ЦЗ № 52504, ул. Потемкинская, 52;

ЗС ЦЗ № 52240, ул. Космонавтов, 75;

ЗС ЦЗ № 52074, ул. 8 Продольная, 2-С;

ЗС ЦЗ № 52234, ул. Пограничная, 244-Б.

С порядком действий при укрытии в защитных сооружениях и перечнем адресов по которым находятся ЗС ГЗ можно ознакомиться в разделе "Безопасность в городе" по ссылке: /content/informaciya-pro-ukrittya.html