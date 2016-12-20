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За ніч миколаївські дорожники використали 139 тонн ПСС

20.12.16 17:01Сколько просмотров этой статьи136Сколько комментариев этой статьи0

Нічний мокрий сніг з дощем знов завдали клопоту дорожникам. При температурі близької до нуля снігові опади на покритті перетворилися на «кашу».

Для ліквідації наслідків опадів працівники Миколаївської, Варварівської та Тернівської дорожньо-експлуатаційних дільницьвночі оперативно задіяли 18 одиниць спецтехніки та 19 дорожників.

За ніч дорожниками було використано 139 тонн піщано-сольової суміші та 18 тонн солі. Очищувальні та посипальні роботи велись на ділянках основних маршрутів Миколаївської області, а саме М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, Р-06 Ульянівка-Миколаїв, Н-11 Дніпропетровськ-Миколаїв та Н-14 Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв. Наразі, дорожники Миколаївщини продовжують виконувати першочергові заходи з експлуатаційного утримання для забезпечення безпечного руху транспорту.

Зважаючи на мінливість погодних умов та прогнози синоптиків щодо мокрого снігу та ожеледиці на автодорогах області, звертаємося до користувачів доріг бути уважними та обережними, пересуваючись автошляхами області, не виконувати ризикованих маневрів та підготувати свої транспортні засоби до зимової експлуатації. Чітко дотримуватись правил дорожнього руху, особливошвидкіснихрежимів, інтервалу та дистанції, що дозволить уникнутиускладнень у русі транспорту та не допустити виникнення дорожньо-транспортних пригод. По можливості утримайтесь від поїздок на далекі відстані, а у разі, якщо стихія таки застала у дорозі, перечекайте на стоянках комплексів дорожнього сервісу (АЗС, кафе, готельних комплексів і т.д.).

Прес-служба САД у Миколаївській області

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