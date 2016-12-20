Как правильно вносить доходы в декларации при оформлении субсидии

В Украине многие потребители ЖКУ не знают, как правильно указывать в документе вид и размер полученного дохода, при заполнении документов на оформление субсидии.

Как стало известно, в декларации о доходах и расходах необходимо вносить вид доходов, в то же время вносить его размер в документ не надо. Такая норма прописана в постановлении кабинета министров Украины №848 от 21 октября 1995 года.

Следовательно, потребители должны указывать виды доходов, которые получают все зарегистрированные в помещении граждане:

-зарплату;

-социальную помощь;

-пенсию;

-стипендию.

Также, в списке должно быть указано, где именно эти средства были выплачены — название вуза либо предприятия, пенсионного фонда и так далее.

Размер средств, которые выплачиваются, социальные службы узнают из баз данных вузов, училищ, фискальной службы и др. Также социальные службы могут использовать данные из собственной базы данных, если идет речь о социальных выплатах.

Никаких дополнительных документов, касающихся состава семьи, размера и стоимости жилищно-коммунальных услуг, предоставлять не нужно. Ведомости, которые необходимы для назначения субсидии, управления социальной защиты узнают в компаниях, которые и предоставляют услуги. То есть, если идет речь о количестве зарегистрированных лиц, площади квартиры либо о стоимости ЖКУ, ведомости приходят от ЖЭКов либо других уполномоченных органов местного самоуправления. В случае если идет речь о газе, ведомости приходят от облгаза.