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В Николаеве асфальт укладывают по ночам (ВИДЕО)

19.12.16 11:30Сколько просмотров этой статьи234Сколько комментариев этой статьи0

Лихорадочное освоение «дорожных» денег в Николаеве с приближением Нового года только ускоряется с каждым днем.

В воскресенье «асфальтировали» улицу Столярную (бывшая ул. Петровского).

Наученные горьким опытом, когда днем все их безобразия попадают в объективы видеокамер, а потом и в СМИ, дорожники решили уложить асфальт под покровом ночи.

Корреспонденты «Новостей-N» зафиксировали проведение работ в 22.00. Температура воздуха -3. Тем не менее, работы идут полным ходом: асфальтоукладчик, самосвал, каток.

Асфальт кладут прямо в грязь, без всякой подготовки. Толщина асфальтового слоя сполшь и рядом менее 3 см. К весне от такой «дороги останутся одни ямы.

Тем не менее к утру все будет чинно-благородно: свежий черный асфальт будет радовать глаз.

Выяснить, кто же является фирмой-подрядчиком не удалось - рабочие молчали, словно немые. Скорее всего контора иногородняя: рядом с асфальтоукладчиком стояла ВАЗовская "десятка" с номерными знаками Черкасской области.

Минувшей зимой, городской голова Сенкевич много рассказывал о том, как до него все было неправильно, а теперь все пойдет так, как надо: дороги будут делать по по-новому, с применением современных технологий. Что ж, видимо укладка асфальта в дождь, в снегопад, в мороз, прямо в грязь — и есть те самые «новые технологии».

Судя по происходящему, городская власть дала команду: до Нового года как угодно, где угодно — но дать максимальные объемы, «освоить» как можно больше бюджетных денег. О качестве в таких условиях никто и не думает — фактически, деньги просто выбрасывают на ветер.

Новости-Н

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