В Николаеве выпал снег, и город превратился в каток

Коммунальные службы то ли не успевают, то ли не торопятся посыпать тротуары

Если проезжая часть центральных городских магистралей расчищена, то этого нельзя сказать про тротуары. Причем, в том же центре города. Взять хотя бы, к примеру, улицу Садовую, буквально превратившуюся в каток. При этом никто не торопится посыпать гололедицу солью или песком.

Об этом сообщила жительница Николаева Екатерина, позвонившая в редакцию нашего издания. «По Садовой пройти невозможно! - возмущается женщина. – И ни одного дворника с песком не видно! Тротуары не посыпаны, и передвигаться по ним просто опасно».

То же самое можно сказать и про другие улицы Николаева. Поэтому горожанам приходится пробираться по обочинам тротуаров, где снег еще не утоптан и не так скользко. В ноябре городские власти отчитались, что город к зиме готов, и посыпочных материалов достаточно.