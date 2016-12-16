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В Николаеве выпал снег, и город превратился в каток

16.12.16 10:49Сколько просмотров этой статьи220Сколько комментариев этой статьи0

Коммунальные службы то ли не успевают, то ли не торопятся посыпать тротуары

Если проезжая часть центральных городских магистралей расчищена, то этого нельзя сказать про тротуары. Причем, в том же центре города. Взять хотя бы, к примеру, улицу Садовую, буквально превратившуюся в каток. При этом никто не торопится посыпать гололедицу солью или песком.

Об этом сообщила жительница Николаева Екатерина, позвонившая в редакцию нашего издания. «По Садовой пройти невозможно! - возмущается женщина. – И ни одного дворника с песком не видно! Тротуары не посыпаны, и передвигаться по ним просто опасно».

То же самое можно сказать и про другие улицы Николаева. Поэтому горожанам приходится пробираться по обочинам тротуаров, где снег еще не утоптан и не так скользко. В ноябре городские власти отчитались, что город к зиме готов, и посыпочных материалов достаточно.

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