Строительство жилого дома по ул. Мостостроителей в Николаеве продолжено

К концу февраля обещают сдать 2 секции, сообщили в мэрии

Городской голова Александр Сенкевич и главный архитектор города Анна Палеха провели встречу с представителями застройщика ЖСК «Гранд Строй» Константином Голосенко и Романом Соколовским.

Представители владельцев земельного участка полностью взяли под контроль строительство объекта по адресу: ул. Мостостроителей, 18 и довели до руководства города четкий план строительства.

Мэр заверил представителей ЖСК «Гранд Строй», что городские службы будут способствовать успешной сдаче первых двух секций и строительству третьей, которая была запланирована на данном участке. Александр Сенкевич отметил, что руководство Николаева заинтересовано в развитии города, в создании рабочих мест и увеличении инвестиционной привлекательности города.

Руководитель строительства Роман Соколовский отчитался о восстановлении строительных работ на площадке, по его словам, на сегодняшний день проведены оплаты подрядчикам и поставщикам.

Компания представит руководству города и своим пайщикам дорожную карту с конкретными датами по заведению инженерных сетей и завершению строительных работ на площадке, согласно данному плану уже до конца февраля планируется сдать в эксплуатацию первую и вторую секции.