Гройсман призвал украинцев снизить потребление газа втрое

Глава Кабинета министров Владимир Гройсман призвал граждан Украины как минимум втрое снизить потребление газа в жилых домах.

Об этом сообщает УНИАН.

Также он заявил, что правительство увеличивает расходы на повышение энергоэффективности.

В 2017 году правительство в эту сферу планируется выделить около 800 млн грн бюджетных средств. Кабмин будет всецело поддерживать программы энергоэффективности, позволяющие рационально использовать ресурсы. Использование технологий строительства энергоэффективных домов будет способствовать достижению заявленной цели, уверен премьер.

Кроме того, по словам премьера, Украина планирует в 2017 году увеличить объем собственной добычи газа на 500 млн кубометров и уже к 2020 году удовлетворить свои потребности в топливе.

"В этом году мы увеличили собственную добычу на 50 млн кубометров. В следующем году увеличим на 500 млн кубометров. До 2020 года, думаю, мы сможем приблизительно все наши потребности закрывать собственным газом", - заявил Гройсман.