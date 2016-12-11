08.12.16 17:172670
Подорожания газа в следующем году не будет
|11.12.16 18:41
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В 2016 году было последнее повышение на природный газ, его цена доведена для потребителей до рыночных показателей.
Об этом в интервью газете «Факты и комментарии» рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
«В проекте Госбюджета на 2017 год у нас зафиксирована та цена, которая сложилась в нынешнем году. Это было последнее увеличение цены на газ, мы довели его стоимость для потребителей до рыночных показателей. И я не вижу никаких экономических причин для того, чтобы говорить о возможном подорожании газа в следующем году», – сказал он.
Как сообщалось ранее, предельная цена газа в Украине равна импортному паритету и равна 6879 гривнам.
Напомним, что обращаться за получением субсидии желательно в ближайшие дни, поскольку после 1 января сумма субсидии будет начисляться с момента обращения, а не с начала отопительного сезона.