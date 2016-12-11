Подорожания газа в следующем году не будет

В 2016 году было последнее повышение на природный газ, его цена доведена для потребителей до рыночных показателей.

Об этом в интервью газете «Факты и комментарии» рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«В проекте Госбюджета на 2017 год у нас зафиксирована та цена, которая сложилась в нынешнем году. Это было последнее увеличение цены на газ, мы довели его стоимость для потребителей до рыночных показателей. И я не вижу никаких экономических причин для того, чтобы говорить о возможном подорожании газа в следующем году», – сказал он.

Как сообщалось ранее, предельная цена газа в Украине равна импортному паритету и равна 6879 гривнам.

Напомним, что обращаться за получением субсидии желательно в ближайшие дни, поскольку после 1 января сумма субсидии будет начисляться с момента обращения, а не с начала отопительного сезона.