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Глава комиссии по ЖКХ публично высказался за поднятие тарифов: «Содержать дома не может стоить дешево»

11.12.16 14:17Сколько просмотров этой статьи298Сколько комментариев этой статьи0

Председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Николаевского городского совета, депутат от «Самопомощи» Александр Репин доволен, что руководство города, наконец, осознало необходимость повышения тарифов на содержание домов и нашло в себе силы и смелость приводить тарифы к экономически обоснованным.

Своё мнение он высказал на странице в Facebook. Комментируя решения городских властей об утверждении новых тарифов, он написал следующее:

«Те, кто помогает николаевцам создавать ОСМД, очень долго ждали этого решения. Действительно, почти на каждой встрече была дискуссия о разнице в тарифах ЖЭКов и ОСМД. И теперь у противников самостоятельного управления собственными домами станет на один аргумент меньше».

По словам Репина, большую работу для появления этого решения проделал актив Ассоциации ОСМД г. Николаева и департамент жилищно-коммунального хозяйства (заместителем директора которого Репин, к слову, является). Однако, по его мнению, это было бы невозможно без политической воли нынешнего руководства города.

“Все предыдущие городские руководители понимали необходимость этого шага - повышения тарифа на содержание жилья. Но боялись политической ответственности. В 2014 году решился Юрий Гранатуров. Это было неожиданно! Но, ему не хватило смелости провести полноценное повышение из-за предстоящих в 2015 году выборов... Александр Сенкевич этим решением (привести тарифы на содержание жилья к экономически обоснованному уровню) демонстрирует не только смелость, но и реальную заботу о горожанах, а не только о своём рейтинге. Ведь те, кто способен думать, понимают, что содержать наши многоквартирные дома не может стоить дешево - они изначально созданы для другой страны и других экономических реалий. Их практически никогда (!) не содержали надлежащим образом. Поэтому имеем то, что имеем. И в нынешних экономических условиях стоимость содержания жилья точно выше, чем сейчас за него платят николаевцы (а некоторые и не платят)”, - написал Александр Репин.

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Четверг, 22.12.2016

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