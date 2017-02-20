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Что нужно делать в каждый из дней Масленицы

20.02.17 09:00Сколько просмотров этой статьи81Сколько комментариев этой статьи0

С 20 февраля 2017 г. начинается Масленица – неделя перед Великим постом, символизирующая проводы зимы и встречу весны.

В последнюю неделю перед Великим постом устраивали народные гуляния, на которых пекли блины, поэтому праздник называют Масленицей. Некоторые народоведы утверждают, что это не наш подлинный праздник, а заимствованный у россиян и белорусов. Другие ссылаются на древнеславянские корни Масленицы, отмечая, что она зародилась во времена Киевской Руси, а значит, является и нашим культурным наследием.

В Украине на этой неделе отмечали праздник Колодия, а главным блюдом были вареники с творогом и сметаной.

По всей Украине был распространен обычай "колодки" или "колодий", известный в нескольких локальных вариантах. В одном из них разыгрывалось "рождение" и "захоронение" деревянной куклы - "колодки". Исследователи трактуют это как трансформацию древнего обряда изготовления и уничтожения олицетворения зимы, сообщает Главное со ссылкой на 112 Украина.

В течение целой недели параллельно с другими обрядами проходила короткая "Колодкина жизнь": в понедельник Колодка "рождалась", во вторник - "крестилась", в среду были "покрестины", в четверг она "умирала", в пятницу Колодку "хоронили", а в субботу - "оплакивали". В воскресенье же наступала кульминация Колодия, а заодно и Колодкиной судьбы.

Каждый день Масленицы (Колодия) имеет определенное значение, название и интересные обычаи.

Понедельниксырной недели" называется "встреча", и в этот день все ходили в гости. По древнему поверью, кто в доме останется, тот похоронит свое хозяйство. В этот день женщины шли в корчму и начинали праздновать.

Если к ним хотели присоединиться мужчины, то им на шею вешали колодку, снять которую можно было, только откупившись или поставив "магарыч". В понедельник устраивали гуляния, катания на санях. В этот день начинали печь блины, а первый испеченный блин обязательно отдавали нищему, чтобы он вспомнил души усопших родственников.

Во вторник устраивались веселые забавы, которые длились почти весь день. Во этот день парни выглядывали невест, а девушки - суженых. Во вторник по дворам ходили ряженые, которые за определенную плату в виде блинов позволяли привязать к венику ленту. Вместе с этой лентой ряженые "уносили" с собой из дома все болезни, неурядицы и несчастья.

В среду тещи принимали своих зятьев в гостях и угощали блинами, а для того чтобы развлечь их, собрали всех родных и знакомых. Этой традиции посвящено немалое количество пословиц и поговорок, шуточных анекдотов и песен.

В народе верили: если мужчина выбирает блины или вареники с соленой начинкой, значит он упрямый и с гонором. А если сладкими лакомится, то нежно и ласково станет обращаться со своей женой. Радовались тещи, если зять много ел: значит, не ленивый и трудолюбивый.

В четверг нельзя было шить и прясть. Всеми семьями люди выходили на различные соревнования, "бои", лошадиные бега, различные катания по улицам и сооружения снежных крепостей.

В пятницу зятья угощали тещ, после чего их надо было покатать по улицам села или города. Причем "сервис" в таком случае прямо зависел от характера тещи: злую и сварливую везли по ухабистой дороге, а кроткую и добрую – по прямой и ровной.

Суббота называлась "золовкиными" посиделками. Невестки в этот день приглашали на блины к себе золовок (сестер мужа), которых угощали, развлекали и вручали какой-нибудь подарок.

Наиболее пышно отмечали воскресенье. Специально к этому дню готовили вареники с творогом, проводили массовые гулянья, игрища, забавы. Эти гулянья символизировали прощание с масляной, вкусной, веселой неделей, и одновременно люди просили у близких прощения за нанесенные обиды.

На Масленицу готовили холодец из свиных, куриных или бараньих ножек. По косточкам девушки гадали в следующий понедельник. Их выносили на улицу и бросали от порога до ворот. Если косточка долетела - девушка будет здоровой в течение года, а если перелетела через ворота - девушка непременно выйдет замуж.

Также готовили блины со сметаной, вареники с сыром, гречневые блины на сале и другую обрядовую пищу. Блины на Масленицу могут быть разные: пресные, сладкие, с начинкой, дрожжевые и др. Муку для таких блинов разрешается выбирать самую разнообразную: гречневую, овсяную, просяную, ячменную, пшеничную, гороховую и тому подобное.

Также по первому испеченному на масленичную неделю блину судили о том, что ожидает в течение года до следующей Масленицы:

  • если блин легко перевернулся - в этом году следует ждать замужества;

  • если блин прилип к сковороде - еще 3 года в родительском доме сидеть;

  • ровные края у блина - замужество счастливым будет;

  • края неровные, рваные - подумать надо, за того ли замуж собираетесь;

  • если в середине вышел припек, то муж будет верным, а если сбоку - на других заглядываться станет;

  • сколько дырочек в блине - столько детей по лавкам;

  • хороший, румяный блин - к здоровью, а бледный - к болезням.

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