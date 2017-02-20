Гороскоп на 20 февраля 2017 года по знакам зодиака

Гороскоп для Овна на 20 февраля 2017 года Удачный день для приобретения оригинальных вещей, модных новинок. Присутствие друга или партнера будет благоприятно сказываться на вашем поведении, делать его менее напористым и более дипломатичным. Общение с любимым человеком окажется более приятным в необычной обстановке.

Гороскоп для Тельца на 20 февраля 2017 года

Для Тельцов эти сутки благоприятны для недолгих и не совсем обычных начинаний. Подходящий момент для доверительного и непринужденного общения с женщиной (подругой, помощницей, родственницей).

Гороскоп для Близнецов на 20 февраля 2017 года

Сегодня Близнецам необходимо мирное общении с единомышленниками, поэтому не стоит допускать открытых ссор с ними. Не стоит подчеркивать без необходимости существующие разногласия. Возможно у вас гораздо больше общего, чем вы думали (например, вас роднят схожие эстетические или музыкальные предпочтения.

Гороскоп для Рака на 20 февраля 2017 года

Ракам рекомендуется подумать о других, а не о себе, и положительные результаты такого поведения не заставят себя ждать. Хорошие отношения с окружающими смогут защитить вас от кризисных ситуаций. Финансовые дела будут протекать успешно, если вы умеете не только преследовать собственные меркантильные цели, но и ладить с людьми. В этом случае даже посещение налоговой инспекции станет подобием изысканного светского мероприятия.

Гороскоп для Льва на 20 февраля 2017 года

Сегодня любезность и приветливость должны стать для Львов нормой поведения. Не стоит делать различия между близкими и дальними родственниками, соседями и заезжими путешественниками. Вашего внимания и любезности должно всем доставаться поровну. Контакты, завязанные в эти сутки, способны заметно упростить вам общение с важными людьми.

Гороскоп для Девы на 20 февраля 2017 года

Гармоничный и легкий психологический климат в коллективе сегодня является залогом хорошего настроения Дев. Сделайте свое рабочее место по возможности уютным и современным. Не исключено, что вы получите знаки внимания или материальную поддержку от подчиненных. Это благоприятный момент для приема лекарств, изменения схемы лечения на более щадящую и (или) прогрессивную.

Гороскоп для Весов на 20 февраля 2017 года

Не лучший момент для того, чтобы с головой уйти в напряженную работу. Уделите ей ровно столько времени, сколько необходимо, и ни минутой больше. Сегодня вы имеете полное право на личную жизнь, приятный отдых и свободное творческое самовыражение. Это подходящее время для общения с ребенком, романтического любовного свидания в необычной обстановке, виртуальных игр и дружеских сетевых контактов.

Гороскоп для Скорпиона на 20 февраля 2017 года

Этот день для Скорпионов будет подходящим для того, чтобы сделать более уютным, модным и современным интерьер своего дома. Принадлежащую вам территорию старайтесь содержать в чистоте и порядке. Это неплохой момент для мероприятий, связанных с изменением дизайна жилых помещений.

Гороскоп для Стрельца на 20 февраля 2017 года

Для Стрельцов этот день является благоприятным для перемещений, романтических свиданий, развития оригинальных связей. Возможно непредвиденное приятное происшествие в пути. Это хорошее время для обсуждения последних новостей, в том числе светских сенсаций, модных новинок, событий в мире дизайна, кино, авангардного искусства, программирования. Не исключено увлечение компьютерной игрой или получение интересных сведений из электронных СМИ.

Гороскоп для Козерога на 20 февраля 2017 года

Сегодня у Козерогов возрастают шансы на удачное приобретение, которое может оказаться для вас и окружающих полной неожиданностью. Это прекрасное время для покупки подарков, парфюмерной продукции, оригинальных компьютерных аксессуаров, полезного софта, новых версий используемых вами электронных программ и приложений. Не исключена финансовая помощь от друга или партнера либо нестандартный знак внимания с его стороны.

Гороскоп для Водолея на 20 февраля 2017 года

В этот день Водолеев будут ждать интересные знакомства личного плана. Не исключено, что вас на протяжении всего дня будет сопровождать романтическое настроение, толкающее на поиски новых любовных авантюр. Ваша природная оригинальность сегодня не будет шокирующей. Благодаря миролюбию и дипломатичности вы сумеете поддерживать контакты с самыми разными людьми, в том числе с жителями других регионов.

Гороскоп для Рыбы на 20 февраля 2017 года

Для Рыб этот день будет спокойным, однако по какой-то странной необъяснимой причине вы можете почувствовать себя не совсем уютно. Однако из-за этого не следует упускать оригинальные удачные шансы, ведь они могут больше никогда не повториться. Также это удачное время для приобретения одежды, предметов роскоши, авторских дизайнерских работ.