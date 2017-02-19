Крупнейшую в мире парусную яхту миллиардера Андрея Мельниченко арестовали в Гибралтаре

Крупнейшую в мире парусную яхту, принадлежащую российскому миллиардеру Андрею Мельниченко, арестовали в Гибралтаре.

Немецкая судостроительная верфь Nobiskrug направила иск против Valla Yachts Limited на сумму в 15,3 млн евро. Об аресте частной парусной яхты «А» (Sailing Yacht A) пишет издание Yacht Harbour. Арест на яхту наложен из-за обвинений владельца яхты компании Valla Yachts Limited в нарушении условий контракта, которые были выдвинуты верфью Nobiskrug.

Эта яхта была построена на верфи Nobiskrug и вышла из немецкого города Киль 5 февраля. Несколько дней тому назад она прибыла в Гибралтар. Было запланированы еще отделочные работы, а также планировалось, что она пройдет испытания в районе испанского побережья. Яхту должны были передать Мельниченко к концу весны текущего года.

Но представители Nobiskrug утверждают, что компания-владелец Valla Yachts Limited нарушила контракт и не выплатила окончательный взнос в размере 9,8 млн евро. Деньги должны были поступить на счета верфи до 27 января. Помимо этого верфь также требует возмещения 2,6 млн евро за долги субподрядчикам по накладным и 2,9 млн евро а спорные заказы. Таким образом, общая сумма претензий составляет 15,3 млн евро.

В Valla Yachts Limited уже прокомментировали ситуацию с арестом яхты. Как отметили в компании, «в проектах подобного масштаба нередко остаются нерешенные вопросы, выплата 9 млн до 27 января была частью переговоров между владельцем и верфью».

На следующий день после того как яхта покинула Киль, деньги были переведены на отдельный депозитный сет. Но сейчас, по словам представителей компании, все деньги находятся в арбитражном суде.

Напомним, Андрей Мельниченко является председателем совета директоров АО «Сибирская угольная энергетическая компания» и ООО «Сибирская генерирующая компания». Также он контролирует 90% группы «Еврохим».

Как писало в минувшем году британское издание Daily Mail, длина этой яхты достигает 142 метров, а ее высота превышает 90 метров. На этом судне 8 палуб и оно рассчитано на экипаж из 54 человек. Стоимость этой яхты, по оценкам издания, может достигать 450 млн долларов.