Верхний банер

Крупнейшую в мире парусную яхту миллиардера Андрея Мельниченко арестовали в Гибралтаре

19.02.17 18:27Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Крупнейшую в мире парусную яхту, принадлежащую российскому миллиардеру Андрею Мельниченко, арестовали в Гибралтаре.

Немецкая судостроительная верфь Nobiskrug направила иск против Valla Yachts Limited на сумму в 15,3 млн евро. Об аресте частной парусной яхты «А» (Sailing Yacht A) пишет издание Yacht Harbour. Арест на яхту наложен из-за обвинений владельца яхты компании Valla Yachts Limited в нарушении условий контракта, которые были выдвинуты верфью Nobiskrug.

Эта яхта была построена на верфи Nobiskrug и вышла из немецкого города Киль 5 февраля. Несколько дней тому назад она прибыла в Гибралтар. Было запланированы еще отделочные работы, а также планировалось, что она пройдет испытания в районе испанского побережья. Яхту должны были передать Мельниченко к концу весны текущего года.

Но представители Nobiskrug утверждают, что компания-владелец Valla Yachts Limited нарушила контракт и не выплатила окончательный взнос в размере 9,8 млн евро. Деньги должны были поступить на счета верфи до 27 января. Помимо этого верфь также требует возмещения 2,6 млн евро за долги субподрядчикам по накладным и 2,9 млн евро а спорные заказы. Таким образом, общая сумма претензий составляет 15,3 млн евро.

В Valla Yachts Limited уже прокомментировали ситуацию с арестом яхты. Как отметили в компании, «в проектах подобного масштаба нередко остаются нерешенные вопросы, выплата 9 млн до 27 января была частью переговоров между владельцем и верфью».

На следующий день после того как яхта покинула Киль, деньги были переведены на отдельный депозитный сет. Но сейчас, по словам представителей компании, все деньги находятся в арбитражном суде.

Напомним, Андрей Мельниченко является председателем совета директоров АО «Сибирская угольная энергетическая компания» и ООО «Сибирская генерирующая компания». Также он контролирует 90% группы «Еврохим».

Как писало в минувшем году британское издание Daily Mail, длина этой яхты достигает 142 метров, а ее высота превышает 90 метров. На этом судне 8 палуб и оно рассчитано на экипаж из 54 человек. Стоимость этой яхты, по оценкам издания, может достигать 450 млн долларов.

Похожие новости

16.02.17 16:53На российском ТВ анонсировали арест 400 тысяч украинских заробитчан

28.12.15 14:44Корбана снова отправили под арест

02.09.15 17:45Суд арестовал главного подозреваемого в беспорядках под Радой

12.02.15 18:46В Николаеве СБУ задержала российского журналиста

06.08.11 11:11Два пути для Украины после ареста Тимошенко

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 19.02.2017

Закругление верхнее-левое

21:01Под Администрацией президента начались столкновения [видеотрансляция]

20:42В Японii пройшло свято голих чоловіків

20:20Тренеры против боксеров: "Презрение и неуважение"

20:11Возле Авдеевки починили электролинии, света нет

19:55Названа самая красивая девушка Германии в 2017 году

19:48Где в Николаеве в понедельник не будет света: найдите свой адрес

19:19В Украине появился город с "умным" освещением улиц

18:50В США белка защитила дом от грабителя

18:27Крупнейшую в мире парусную яхту миллиардера Андрея Мельниченко арестовали в Гибралтаре

18:03Миколаївські десантники стали призерами у змаганнях на Кубок учасників АТО з футзалу

17:45«Вчера в Николаеве состоялась премьера моей «Молитвы», - Александр Гоноболин

17:36Какие продукты повышают гемоглобин?

17:26Появилось вино для домашних животных

17:17На Майдане митингуют в поддержку блокады Донбасса

17:04Тактаров отказался от предложения Голливуда сыграть убивающего мирных украинцев русского

16:44Умерла легендарная украинская легкоатлетка

16:25Неужели вы думаете, что это разлив нефти? (видео)

16:00В СМИ появилось видео нападения на офис николаевского депутата

15:43Медики назвали неожиданные причины рака

15:29В Николаеве почтили память Героев Небесной сотни

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

06.02.17 08:001450

Сутки в АТО: погибших нет, пятеро раненых

06.02.17 08:071470

Шахов забил свой дебютный гол в чемпионате Греции

06.02.17 08:181700

В Николаеве задержали четверых бандитов, которые отобрали у жертвы "Мерседес"

06.02.17 08:251510

Из-за сильных снегопадов в Киеве ограничили движение транспорта

Самые читаемые

11.02.17 18:1615000

Что подарить на 14 февраля мужчине, мужу, парню

14.02.17 18:4111150

Владислав Чайка: «В решении проблем ЖКХ нужны понимание, взвешенность и ответственная позиция городской власти»

09.02.17 16:189730

Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

12.02.17 20:008200

Кто такой святой Валентин? Происхождение и история праздника святого Валентина

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама