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«Вчера в Николаеве состоялась премьера моей «Молитвы», - Александр Гоноболин

19.02.17 17:45Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Херсонский композитор Александр Гоноболин поделился на своей странице в фейсбук исполнением его произведения «Молитва».

Премьера состоялась в соседнем Николаеве по причине запрета играть ее в Херсоне. В частности вот что написал відающийся херсонец:

«Вчера в Николаеве состоялась премьера моей «Молитвы».

К сожалению, 17 февраля Херсонская публика была лишена возможности первой услышать это произведение. «Молитву» и другие мои сочинения для флейты с оркестром, по «рекомендации» директора Херсонской областной филармонии господина Иваненко, солист Станислав Зубицкий вынужден был изъять из своей программы…».

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Воскресенье, 19.02.2017

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