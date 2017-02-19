06.02.17 08:001450
«Вчера в Николаеве состоялась премьера моей «Молитвы», - Александр Гоноболин
|19.02.17 17:45
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Херсонский композитор Александр Гоноболин поделился на своей странице в фейсбук исполнением его произведения «Молитва».
Херсонский композитор Александр Гоноболин поделился на своей странице в фейсбук исполнением его произведения «Молитва».
Премьера состоялась в соседнем Николаеве по причине запрета играть ее в Херсоне. В частности вот что написал відающийся херсонец:
«Вчера в Николаеве состоялась премьера моей «Молитвы».
К сожалению, 17 февраля Херсонская публика была лишена возможности первой услышать это произведение. «Молитву» и другие мои сочинения для флейты с оркестром, по «рекомендации» директора Херсонской областной филармонии господина Иваненко, солист Станислав Зубицкий вынужден был изъять из своей программы…».