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Названа самая красивая девушка Германии в 2017 году

19.02.17 19:55Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

18-летняя школьница из Лейпцига Зорайя Кольман (Soraya Kohlmann) завоевала титул "Мисс Германия - 2017". О результатах конкурса, проходившего в парке развлечений Europa-Park в городе Руст в федеральной земле Баден-Вюртемберг, стало известно в ночь на воскресенье, 19 февраля.

"Я рада, что смогу представлять Германию со всей открытостью и сердечностью", - цитирует победительницу агентство dpa. Помимо короны, в распоряжение первой красавицы страны будет на один год предоставлен компактный легковой автомобиль, а также украшения, платья и возможность путешествовать.

В финале конкурса участвовала 21 претендентка. Все девушки должны были выходить на сцену в вечерних платьях, а также в купальных костюмах. Для того, чтобы попасть в финал, несколько тысяч участниц со всей Германии проходили многочисленные отборочные туры. Подготовка к финальному шоу шла в специальном тренировочном лагере.

В этом году конкурс "Мисс Германия" (Miss Germany) отметил свое 90-летие - впервые он был проведен в 1927 году.

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