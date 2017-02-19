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В США открыли первый в мире кинотеатр виртуальной реальности

19.02.17 14:46Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

В американском городе Лос-Анджелес открылся первый кинотеатр IMAX VR. В нем, кроме просмотров фильмов в формате виртуальной реальности (VR), можно также провести время на аттракционах, работающих на базе VR.

В зале отсутствует большой экран, но есть 14 изолированных комнат со специальными креслами Dbox. Кроме того, посетитель получает гарнитуру виртуальной реальности, физические контроллеры и специальный жилет Subpac с системой вибрации.

Стоимость билетов в кинотеатр составляет от 7 до 10 долларов. Компания уже имеет договоры для открытия еще четырех заведений в США и Китае.

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Воскресенье, 19.02.2017

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