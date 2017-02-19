05.02.17 12:003600
Кот, который смотрит фильм ужасов, стал звездой интернета
|19.02.17 10:35
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Многие владельцы котов и собак хвастаются, что их питомцы все понимают. Этот факт можно признать, если животное живет долго с человеком: оно привыкает к словам хозяина, приучается ко многим правилам. Но этот кот рвет все шаблоны!
Многие владельцы котов и собак хвастаются, что их питомцы все понимают. Этот факт можно признать, если животное живет долго с человеком: оно привыкает к словам хозяина, приучается ко многим правилам. Но этот кот рвет все шаблоны!
Кажется, будто он понимает все, что происходит на экране. Очевиден эффект погружения в происходящеесли.
Такого зрителя хотел бы видеть любой режиссер: кот полностью захвачен фильмом ужасов! Наверное, не все люди столь внимательно смотрят телевизор.