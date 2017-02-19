Кот, который смотрит фильм ужасов, стал звездой интернета

Многие владельцы котов и собак хвастаются, что их питомцы все понимают. Этот факт можно признать, если животное живет долго с человеком: оно привыкает к словам хозяина, приучается ко многим правилам. Но этот кот рвет все шаблоны!

Кажется, будто он понимает все, что происходит на экране. Очевиден эффект погружения в происходящеесли.

Такого зрителя хотел бы видеть любой режиссер: кот полностью захвачен фильмом ужасов! Наверное, не все люди столь внимательно смотрят телевизор.