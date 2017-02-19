Евровидение 2017: объявлены победители третьего нацотбора (Видео) Названы имена последней пары финалистов. В субботу, 18 февраля, состоялся последний из полуфиналов национального отбора "Евровидения", по результатам которого определились последние участники финального концерта. Через неделю за победу на нацотборе будут бороться: группа O.Torvald, Melovin (Константин Бочаров), Иллария (Екатерина Прищепа), Rozhden (Рожден Ануси), Tayanna (Татьяна Решетняк) и группа "Сальто Назад". Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама