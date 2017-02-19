05.02.17 12:003600
Евровидение 2017: объявлены победители третьего нацотбора (Видео)
|19.02.17 11:00
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Названы имена последней пары финалистов.
Названы имена последней пары финалистов.
В субботу, 18 февраля, состоялся последний из полуфиналов национального отбора "Евровидения", по результатам которого определились последние участники финального концерта.
Через неделю за победу на нацотборе будут бороться: группа O.Torvald, Melovin (Константин Бочаров), Иллария (Екатерина Прищепа), Rozhden (Рожден Ануси), Tayanna (Татьяна Решетняк) и группа "Сальто Назад".