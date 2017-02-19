05.02.17 12:003600
Кто воюет - кто торгует: фанатов России в Украине высмеяли песней (Видео)
|19.02.17 10:00
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Отметим, что пользователи соцсетей в большинстве своём сочли новую пародию Мирко Саблич удачной.
Отметим, что пользователи соцсетей в большинстве своём сочли новую пародию Мирко Саблич удачной.
Украинский музыкально-патриотический проект "Мирко Саблич" представил новую песню, в которой высмеял симпатизирующих России людей, при этом живущих в Украине.
"Этот фарисейский канкан - песня о различных видах янычар-манкуртов, которых наплодила миролюбивая украинская земля. Страна под оккупацией России, погибают лучшие ее сыновья, а многие лижут зад Кремлю: кто выступая с концертами там, кто приглашая московских ботоксных поп-фриков на концерты сюда. Кто воюет - кто торгует. Кто обливает государство черной пиар-грязью", - прокомментировали новую работу авторы проекта.