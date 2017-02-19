Кто воюет - кто торгует: фанатов России в Украине высмеяли песней (Видео) Отметим, что пользователи соцсетей в большинстве своём сочли новую пародию Мирко Саблич удачной. Украинский музыкально-патриотический проект "Мирко Саблич" представил новую песню, в которой высмеял симпатизирующих России людей, при этом живущих в Украине. "Этот фарисейский канкан - песня о различных видах янычар-манкуртов, которых наплодила миролюбивая украинская земля. Страна под оккупацией России, погибают лучшие ее сыновья, а многие лижут зад Кремлю: кто выступая с концертами там, кто приглашая московских ботоксных поп-фриков на концерты сюда. Кто воюет - кто торгует. Кто обливает государство черной пиар-грязью", - прокомментировали новую работу авторы проекта. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама