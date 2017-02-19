В Сети потешаются над фото Климкина на переговорах в Нормандском формате Российский политолог Алексей Чеснаков язвительно прокомментировал фотографию главы МИД Украины Павла Климкина, сделанную с участниками переговоров в Нормандском формате — с коллегами из РФ, Франции и Германии. На снимке запечатлен смеющийся с одним из европейских министров Лавров и надувшийся Климкин. «А что эти трое веселых людей целый час делали с Климкиным? Костюмчик прям по фактуре», — комментирует Чеснаков. Сам Климкин, выйдя к прессе, недовольным тоном заявил, что Лавров на переговорах назвал «представителей нелегальных нелегитимных формирований полномочными представителями». «К сожалению, поскольку встреча прошла ранее, чем мы получили информацию про указ президента России, тогда бы, конечно, я бы совсем по-другому отреагировал не только на это высказывание, а вообще на то, что делается. Поскольку это – логика сознательной эскалации», — объявил Климкин. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама