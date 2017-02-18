Почему зимой падает продуктивность и как с ней бороться

Зимой мы все становимся немножко менее собранными и продуктивными.

Хотя ученые говорят, что должно происходить обратное. Согласно двухлетнему исследованию, которое провели в одном из банков Токио, сотрудники становятся еще более продуктивными, когда погода за окном не самая лучшая.

Причина? Когда на улице серо и мокро, мы не отвлекаемся на то, чтобы помечтать о прогулках в парке, катании на велосипеде или теплом морском побережье. Соответственно, считают ученые, все наше внимание сосредоточено на работе. Однако на практике так происходит не всегда.

Портал Officevibe назвал несколько простых причин, почему зимой наша продуктивность падает и рассказал, как с этим бороться.

1. Мы получаем меньше света

Солнечный свет имеет огромное значение для самочувствия. Солнце дает сигнал нашему организму, что пора просыпаться, быть более активным. Когда же мы проводим больше времени в темноте, организму кажется, что пора спать. Из-за этого мы чувствуем себя более пассивными и вялыми.

Что делать? Максимально используйте все доступные возможности побывать на улице. Выходите в обед, открывайте шторы и т.д.

2. Мы менее активны

Из-за плохой погоды, мы, конечно же, часто предпочитаем простой прогулке просмотр любимого сериала дома. Отсутствие прогулок уже снижает количество ежедневной активности, а это влияет на тонус и продуктивность.

Что делать? Прогулка или, если позволяет погода, пробежка зарядят вас энергией и помогут организовать себя и найти силы для полезных дел.

3. Мы едим менее здоровую пищу

Зимой мы отдаем предпочтение более «комфортной» еде, не обращая внимание на «здоровый» выбор. В сочетании с низкой активностью это приводит к усталости, сонливости и т.д.

Что делать? Выбирать здоровую еду. Теплый суп может быть не менее приятным блюдом, приносящим комфорт, чем обилие жаренной или жирной пищи. Также важно не забывать пить достаточное количество воды.

Еще несколько советов для «зимней» продуктивности:

1. Ставьте амбициозные цели

Откажитесь от зимней спячки в пользу каких-то полезных занятий. Установите себе цель и отслеживайте свой прогресс. Тот факт, что зимой вы больше остаетесь дома, можно использовать с пользой. Например, можно завести привычку заниматься спортом дома или пройти онлайн-курс.

2. Контролируйте свое настроение и не поддавайтесь сезонной хандре

Плохое настроение также будет влиять на вашу продуктивность.

3. Заведите здоровые привычки

Придерживайтесь здорового образа жизни не только летом, но и зимой. Занятия спортом относят к «ключевым привычкам», то есть к тем, которые приносят вместе с собой другие полезные привычки и изменения.