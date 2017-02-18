В сети появился тизер секретного проекта Джей Джей Абрамса и Стивена Кинга

Им оказался сериал, героями которого станут самые известные персонажи из произведений Кинга.

Действие шоу будет происходить в городе «Касл-Рок», который появлялся сразу в нескольких творениях Кинга, таких как «Мёртвая зона», «Тело», «Тёмная половина» и «Нужные вещи». Вымышленный город из штата Мэн (реально существующий Касл-Рок находится в Колорадо) объединяет многие важные произведения Кинга, и даже упоминается в другой совместной работе писателя и Дж.Дж.Абрамса — мини-сериале 11.22.63, который вышел в прошлом году.

Редакторы издания The Verge уже сравнили «Касл-Рок» с сериалом «Очень странные дела» (Stranger Things) из-за похожей стилистики шрифта, загадочности и намёка на антураж 80-ых годов 20 века.

В коротком тизере на фоне напряжённого диалога мелькают персонажи и места из некоторых историй Кинга: «Побег из Шоушенка», «Сияние», «Нужные вещи» и «Участь Салема».

Сообщается, что сериал распланирован на несколько сезонов.

Помимо «Касл-Рока», Джей Джей Абрамс является продюсером трёх готовящихся проектов: сериала о последних днях жизни Майкла Джексона, драмы о космосе от HBO и пока секретного сериала с участием Мэрил Стрип.