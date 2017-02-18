Дональд Трамп назвал The New York Times, NBC, ABC и CNN врагами народа

18.02.17 13:52Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Президент США Дональд Трамп назвал издание The New York Times, а также телекомпании NBC, ABC и CNN врагами американского народа.

«СМИ фейковых новостей (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) являются не моим врагом, а врагом американского народа», - написал глава США в своем Twitter.

Американские журналисты расценили, что перечисленные в твите The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN являются не просто адресатом (что обычно означает значок «@»), а именно «лживыми СМИ».

Общаясь с журналистами в ходе пресс-конференции, которую Трамп провел в Белом доме, он вновь упрекнул СМИ в тиражировании ложных новостей. Такой была реакция Трампа на вопрос журналистов касательно отставки его помощника по нацбезопасности Майкла Флинна. Также Трамп отметил незаконность утечки информации.

Трамп неоднократно в ходе пресс-конференции поднимал вопрос о доверии граждан США к СМИ, а также упрекнул в работе американских медиа на штаб Демократической партии США.

Особо резко настроен Трамп в отношении телеканала CNN. В ходе предвыборной кампании он назвал его «рупором Хиллари Клинтон». Членам администрации Трампа запрещено общаться с представителями этого телеканала.

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Суббота, 18.02.2017

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