Дональд Трамп назвал The New York Times, NBC, ABC и CNN врагами народа Президент США Дональд Трамп назвал издание The New York Times, а также телекомпании NBC, ABC и CNN врагами американского народа. «СМИ фейковых новостей (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) являются не моим врагом, а врагом американского народа», - написал глава США в своем Twitter. Американские журналисты расценили, что перечисленные в твите The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN являются не просто адресатом (что обычно означает значок «@»), а именно «лживыми СМИ». Общаясь с журналистами в ходе пресс-конференции, которую Трамп провел в Белом доме, он вновь упрекнул СМИ в тиражировании ложных новостей. Такой была реакция Трампа на вопрос журналистов касательно отставки его помощника по нацбезопасности Майкла Флинна. Также Трамп отметил незаконность утечки информации. Трамп неоднократно в ходе пресс-конференции поднимал вопрос о доверии граждан США к СМИ, а также упрекнул в работе американских медиа на штаб Демократической партии США. Особо резко настроен Трамп в отношении телеканала CNN. В ходе предвыборной кампании он назвал его «рупором Хиллари Клинтон». Членам администрации Трампа запрещено общаться с представителями этого телеканала.