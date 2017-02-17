Что нужно делать на Масленицу-2017

Печь блины, ходить в гости и… прибираться!

В 2017 году Масленица выпадает на четвертую неделю февраля и продлится с 20 по 26 число последнего зимнего месяца.

Этот праздник дошел до нас еще с языческих времен. В масленичную неделю провожают зиму и зазывают долгожданную весну. Все семь дней необходимо веселиться, ходить в гости и приглашать к себе, участвовать в массовых гуляниях и, конечно же, печь и есть блины.

Особенно много блинов пекут с четверга по воскресенье (так называемая широкая Масленица). В народе раньше даже ходила поговорка: "Кушать нужно столько, сколько собака раз хвостом махнет".

На Масленицу как на праздник весны и новой счастливой жизни принято поздравлять тех, кто недавно женился. Взамен молодожены должны не скупиться на угощения.

В самый последний день Масленицы (Прощеное воскресенье) сжигают соломенное чучело - оно олицетворяет зиму и прошлогодний иссякший урожай.

Также это день, когда заканчивается употребление в пищу молочных продуктов - на следующий день наступает Великий пост. Кстати, в масленичную неделю уже нельзя есть мясо.

В Прощеное воскресенье, конечно же, принято просить прощения у всех родных и знакомых. На это они сдержанно отвечают: "Бог простит!"

В течение масленичной недели не помешает сделать уборку в доме, особенно верующим людям. В начале поста это позволит не отвлекаться на бытовые дела и посвятить время богослужениям, а всем остальным – добрым делам.