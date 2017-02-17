Что нужно делать на Масленицу-2017

17.02.17 20:39Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Печь блины, ходить в гости и… прибираться!

В 2017 году Масленица выпадает на четвертую неделю февраля и продлится с 20 по 26 число последнего зимнего месяца.

Этот праздник дошел до нас еще с языческих времен. В масленичную неделю провожают зиму и зазывают долгожданную весну. Все семь дней необходимо веселиться, ходить в гости и приглашать к себе, участвовать в массовых гуляниях и, конечно же, печь и есть блины.

Особенно много блинов пекут с четверга по воскресенье (так называемая широкая Масленица). В народе раньше даже ходила поговорка: "Кушать нужно столько, сколько собака раз хвостом махнет".

На Масленицу как на праздник весны и новой счастливой жизни принято поздравлять тех, кто недавно женился. Взамен молодожены должны не скупиться на угощения.

В самый последний день Масленицы (Прощеное воскресенье) сжигают соломенное чучело - оно олицетворяет зиму и прошлогодний иссякший урожай.

Также это день, когда заканчивается употребление в пищу молочных продуктов - на следующий день наступает Великий пост. Кстати, в масленичную неделю уже нельзя есть мясо.

В Прощеное воскресенье, конечно же, принято просить прощения у всех родных и знакомых. На это они сдержанно отвечают: "Бог простит!"

В течение масленичной недели не помешает сделать уборку в доме, особенно верующим людям. В начале поста это позволит не отвлекаться на бытовые дела и посвятить время богослужениям, а всем остальным – добрым делам.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 17.02.2017

Закругление верхнее-левое

20:45На Донбассе за две недели разрушено более 300 домов

20:42В ООН рассказали о сексуальном насилии на Донбассе

20:39Что нужно делать на Масленицу-2017

20:29В Минске прошел митинг "тунеядцев" - он продлился всего час

20:10Сеть взорвала схватка опасной змеи и ядовитого паука (ВИДЕО)

19:59Николаевцев приглашают почтить память Героев Небесной Сотни

19:49Новости США: Трамп мобилизирует 100 тыс гвардейцев для облав на мигрантов

19:32Жилой сектор Авдеевки вновь попал под обстрел

19:12Пенсионер из Китая в 72 года сменил пол и стал женщиной

18:57В Николаеве пройдет чемпионат города по гребле на байдарках и каноэ

18:48В Украине готовят новую систему уплаты налогов и сборов

18:36В Финляндии разрешили однополые браки "отныне и навсегда"

18:26«Одноклассники» и «ВКонтакте» могут заблокировать в Украине

18:02В Николаеве легковушка сбила двух пешеходов - мать и дочь

18:00Николаевский бизнесмен заявил о рейдерском захвате

17:45ЧМ по биатлону: Украинки завоевали невероятное серебро в эстафете

17:32Работать на батарею (видео)

17:22В ОГА начали проверку деятельности КП «Николаевкоммунтранс» и «Аэропорт «Николаев»

17:18Раду хотят парализовать - вице-спикер

17:02Впечатляющая двуглавая змея была продана за 50000 долларов (видео)

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

04.02.17 07:351220

Погода в Украине: со вторника похолодание до -16

04.02.17 08:001350

Заплатити за свободу: хто дає гроші головній "бандерівській" партії

04.02.17 08:091420

В Румынии протестуют четвертый день

04.02.17 08:111350

Президент Турции посетит Украину в ближайшие месяцы

Самые читаемые

11.02.17 18:1614710

Что подарить на 14 февраля мужчине, мужу, парню

14.02.17 18:4110730

Владислав Чайка: «В решении проблем ЖКХ нужны понимание, взвешенность и ответственная позиция городской власти»

09.02.17 16:189270

Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

12.02.17 20:007750

Кто такой святой Валентин? Происхождение и история праздника святого Валентина

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама