04.02.17 07:351220
Что нужно делать на Масленицу-2017
|17.02.17 20:39
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Печь блины, ходить в гости и… прибираться!
Печь блины, ходить в гости и… прибираться!
В 2017 году Масленица выпадает на четвертую неделю февраля и продлится с 20 по 26 число последнего зимнего месяца.
Этот праздник дошел до нас еще с языческих времен. В масленичную неделю провожают зиму и зазывают долгожданную весну. Все семь дней необходимо веселиться, ходить в гости и приглашать к себе, участвовать в массовых гуляниях и, конечно же, печь и есть блины.
Особенно много блинов пекут с четверга по воскресенье (так называемая широкая Масленица). В народе раньше даже ходила поговорка: "Кушать нужно столько, сколько собака раз хвостом махнет".
На Масленицу как на праздник весны и новой счастливой жизни принято поздравлять тех, кто недавно женился. Взамен молодожены должны не скупиться на угощения.
В самый последний день Масленицы (Прощеное воскресенье) сжигают соломенное чучело - оно олицетворяет зиму и прошлогодний иссякший урожай.
Также это день, когда заканчивается употребление в пищу молочных продуктов - на следующий день наступает Великий пост. Кстати, в масленичную неделю уже нельзя есть мясо.
В Прощеное воскресенье, конечно же, принято просить прощения у всех родных и знакомых. На это они сдержанно отвечают: "Бог простит!"
В течение масленичной недели не помешает сделать уборку в доме, особенно верующим людям. В начале поста это позволит не отвлекаться на бытовые дела и посвятить время богослужениям, а всем остальным – добрым делам.