Сеть взорвала схватка опасной змеи и ядовитого паука (ВИДЕО)
|17.02.17 20:10
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В Cети набирает популярность видео «смертельной схватки» сетчатой змеи и красноспинного паука.
В Cети набирает популярность видео «смертельной схватки» сетчатой змеи и красноспинного паука.
Как сообщает Herald Sun, ролик был снят в одном из магазинов автозапчастей австралийского города Кобрам. Ядовитая змея проползла в торговый зал, но встретила на своем пути опасного паука, который усыпил рептилию своим ядом.
Владелец магазина Брендон Маэр рассказал журналистам, что такие поединки случаются довольно часто. Предприниматель уже неоднократно находил в подсобных помещениях тела змей, убитых «вдовами».
Укус сетчатой змеи смертелен для человека, а ее яд считается вторым по силе среди сухопутных змей. Однако рептилии этого вида уязвимы перед нейротоксином, выделяемым австралийскими красноспинными пауками.