Сеть взорвала схватка опасной змеи и ядовитого паука (ВИДЕО)

В Cети набирает популярность видео «смертельной схватки» сетчатой змеи и красноспинного паука.

Как сообщает Herald Sun, ролик был снят в одном из магазинов автозапчастей австралийского города Кобрам. Ядовитая змея проползла в торговый зал, но встретила на своем пути опасного паука, который усыпил рептилию своим ядом.

Владелец магазина Брендон Маэр рассказал журналистам, что такие поединки случаются довольно часто. Предприниматель уже неоднократно находил в подсобных помещениях тела змей, убитых «вдовами».

Укус сетчатой змеи смертелен для человека, а ее яд считается вторым по силе среди сухопутных змей. Однако рептилии этого вида уязвимы перед нейротоксином, выделяемым австралийскими красноспинными пауками.

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'https' : 'http') + '://w.uptolike.com/widgets/v1/uptolike.js'; var h=d[g]('body')[0]; h.appendChild(s); }})(window,document); </script><div data-background-alpha="0.0" data-buttons-color="#ffffff" data-counter-background-color="#ffffff" data-share-counter-size="12" data-top-button="false" data-share-counter-type="disable" data-share-style="12" data-mode="share" data-like-text-enable="false" data-hover-effect="scale" data-mobile-view="true" data-icon-color="#ffffff" data-orientation="fixed-left" data-text-color="#000000" data-share-shape="round-rectangle" data-sn-ids="fb.vk.tw.ok.gp.ps.mr.ln." data-share-size="30" data-background-color="#ffffff" data-preview-mobile="false" data-mobile-sn-ids="fb.vk.tw.wh.ok.vb.gp.ps.mr.ln." data-pid="1627674" data-counter-background-alpha="1.0" data-following-enable="false" data-exclude-show-more="true" data-selection-enable="true" class="uptolike-buttons" ></div><script type="text/javascript">var _gaq = _gaq || [];_gaq.push(['_setAccount', 'UA-12559620-1']);_gaq.push(['_trackPageview']);(function(){var ga = document.createElement('script');ga.type = 'text/javascript';ga.async = true;ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 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