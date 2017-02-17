Пенсионер из Китая в 72 года сменил пол и стал женщиной

72-летний китаец перенес операцию по смене пола, и стал женщиной.

Как сообщают СМИ, операция прошла 15 февраля в городе Хуэйчжоу в провинции Гуандун на юге Китая. Сообщается, что мужчине по имени Синь Юэ были внедрены грудные импланты. Ему также была сделана операция по вагинопластике.

«Я завершил исполнение своей мечты — стать женщиной», — заявил пациент после операции.

Перед оперативным вмешательством Синь Юэ прошел серию тестов и ответил на более чем 1 тысячу вопросов, чтобы гарантировать врачам, что он действительно хочет сменить пол.

Как рассказал сам Синь Юэ, в детстве он часто одевался, как девочка. В 1970 году он женился, и через три года у него родилась дочь, однако в 2000 году он развелся с женой.

Кстати, его бывшая жена заявила, что полностью поддержала экс-мужа в его намерении сменить пол. «Синь прошел путь от моего мужа до моей близкой подруги, а наши отношения сейчас такие, будто мы сестры», — отметила женщина.