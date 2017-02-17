Соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте» могут заблокировать в Украине.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на брифинге в Киеве, сообщает телеканал «112 Украина». Шкиряк отметил, что эти соцсети «подконтрольны российским спецслужбам». Поэтому, уверен они, доступ к ним должен быть закрыт для украинских пользователей.

«2017-й должен стать годом защиты информационного пространства Украины от российской пропаганды», - отметил Шкирял.

Он призвал блокировать соцсети «ВКонтакте» и «Однокласники». По его мнению, «Одноклассники» и «ВКонтакте» - это основные распространители антиукраинского контента.

Шкиряк ожидает, что минобразования Украины разделяет его позицию по этому вопросу. Он выразил надежду, что преподаватели, психологи и учителя будут рассказывать ученикам о вреде «именно этих двух социальных сетей».

Следует отметить, что ранее Киев ввел запрет на десятки российских СМИ. Также были запрещены показы некоторых российских фильмов и сериалов. Украинские власти запретили въезд в страну для многих российских актеров и артистов.