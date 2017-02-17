Впечатляющая двуглавая змея была продана за 50000 долларов (видео)

Некоторые люди боятся змей, но что может быть страшнее, чем повстречать ползучего гада в дикой природе? Это познакомиться с двуглавой змеей.

Есть очень редкий шанс генетической мутации в этом случае, но чтобы встретить двуглавую змею где-то, практически невозможно. Если только вы не поедите в Лос-Анджелес и не посетите шоу уродов Венис-Бич, где живет эта змея сейчас. Двуглавую змею назвали Медуза.

Впечатляет, вам так не кажется? Так и надлежит быть. Тодд Рэй - владелец шоу уродов, и он решил просто заплатить за нее в $50,000.

Тодд Рэй сейчас удерживает мировой рекорд владения различных двуглавых животных.

"Я хотел ее заполучить с момента, когда я узнал, что она вылупилась, еще четыре года назад". - Говорит Рэй.

Медуза длиной только девяносто один сантиметр. Интересно в ней то, что между головами есть много конфликтов. "Когда она ест, я должен останавливаться на каждой из глав, чтобы они не кусали одна другую во время кормления". - Объясняет Рэй.