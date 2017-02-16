В Николаевском зоопарке появились два азиатских каракала

16.02.17 20:08Сколько просмотров этой статьи35Сколько комментариев этой статьи0

10 февраля Николаевский зоопарк путем обмена получил пару азиатских каракалов (Caracal caracal), привезенных из Королевства Бахрейн (парк «Диких животных»). Этого вида не было в коллекции около 40 лет.

Об этом сообщает издание "Свидок.инфо" со ссылкой на пресс-службу зоопарка. К открытию нового сезона экспозиция кошачьих будет представлена 12 видами, такое видовое многообразие можно без преувеличения назвать гордостью нашей коллекции. Название этой кошки происходит от турецкого слова "каракалак", что означает "черное ухо". Каракала часто называют пустынной рысью, также он известен как персидская или африканская рысь. Действительно, на черно-серых ушках расположены заметные рысьи кисточки. На рысей он похож чисто внешне, однако по ряду генетических особенностей выделяется в отдельный род животных.

Каракал обитает в Африке и Юго-Западной Азии, где это животное предпочитает открытые ландшафты: саванны, тропические луга и пустыни. Эти животные ведут преимущественно ночной образ жизни, но иногда выходят и днем.

Свое убежище они находят в скалах, расщелинах и норах других животных. Охотятся на грызунов, птиц, антилоп, газелей и кроликов. Половозрелыми они становятся в возрасте приблизительно полтора года. Каракал может жить до 12 лет в дикой природе. Некоторые взрослые особи каракалов живут до 17 лет в неволе.

Этих животных достаточно легко приручить, жители Азии содержали их в неволе на протяжении многих веков.

Похожие новости

13.02.17 08:49В гандбольной суперлиге николаевский «Реал» дважды проиграл «Днепрянке» в Херсоне

09.02.17 20:15В Николаевском театре решили поставить спектакль «Семья вурдалака»

09.02.17 19:21В МБК «Николаев» вернулся центровой Артем Чемякин

08.02.17 08:21На улице 8 Марта у николаевской продавщицы отобрали колбасу

07.02.17 08:28Первомаец, который хотел купить автомобиль, обогатил жулика на 8000 гривен

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 16.02.2017

Закругление верхнее-левое

20:49Мэр Николаева прокомментировал возможное назначение коммуниста Визира главой Заводского района

20:24Зорян и Шкиряк предложили запретить на Украине ВКонтакте и «Одноклассники»

20:08В Николаевском зоопарке появились два азиатских каракала

19:58Красная нить на запястье: Как правильно завязать, что обозначает, на какой руке носить (ВИДЕО)

19:46В Николаеве женщина выбросилсь из окна

19:455 вопросов о ЧП в энергетике: кого могут отключить и чем опасно увеличение доли АЭС

19:34Россиянину дали пять суток за крики "Донбасс - в состав России!" [видео]

19:23ЧП в украинской электроэнергетике отменят 17 марта — Кабмин

19:11Порошенко жалуется, что блокада Донбасса лишит работы 300 тысяч человек, но ничего не делает, чтобы разогнать боевиков

19:00Украина собирается судиться с Россией в международном арбитраже по поводу Крымского моста

18:53В николаевской спецшколе сделали сто икон для украинских воинов

18:40Параметры идеального женского танца (видео)

18:2812 экс-игроков "Металлиста" дисквалифицированы за договорные матчи

18:15Николаевские школьники сядут за парты 20 февраля

18:08Сакраментальное решение проблемы Донбасса: «впихнуть» его Украине не удается, — российский политолог

18:00Порошенко определил как неотложный законопроект об увековечении памяти Небесной сотни

17:55«Укрпочта» сделала первый шаг к приватизации — приказ министра инфраструктуры

17:49Представитель ЛНР назвал условие рассмотрения закона об амнистии

17:39Неуправляемая машина сбила на тротуаре случайную прохожую

17:25Брэд Питт добился права на свободное общение с детьми

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

02.02.17 21:282270

Один день жителя Авдеевки: "В бомбоубежищах уже не прячемся. Привыкли" [фото]

03.02.17 08:011430

Состоялось первое совещание по выработке решений очистки реки Ингулец на Николаевщине

03.02.17 08:081410

В Украину активно переводят деньги из-за границы

03.02.17 08:291440

Боруссия предупредила Обамеянга за его слова о Реале

Самые читаемые

11.02.17 18:1614440

Что подарить на 14 февраля мужчине, мужу, парню

14.02.17 18:4110240

Владислав Чайка: «В решении проблем ЖКХ нужны понимание, взвешенность и ответственная позиция городской власти»

09.02.17 16:188790

Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

12.02.17 20:007460

Кто такой святой Валентин? Происхождение и история праздника святого Валентина

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама