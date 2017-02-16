"Евровидение-2017": билетные разборки по-украински

14 февраля вечером стартовала продажа тикетов на конкурс, который пройдет в Киеве через три месяца.

Руслана заплатила 7627 гривен за два места

Во время презентации старта продаж первой билеты купила Руслана - два за 7627 гривен (по 130 евро каждый). Для этого победительница "Евровидения-2005" зашла на сайт concert.ua, выбрала интересующее ее шоу, места в зале (в седьмом ряду) и расплатилась карточкой. После этого конкурсные интернет-кассы открылись и для всех остальных.

Певица заплатила за них карточкой, тем самым подтвердив международный старт продажи билетов, который официально объявили организаторы конкурса в Украине

Всего будет продано 70 тысяч билетов на девять событий "Евровидения" (см. "Будь в курсе"). Цена билетов от 8 евро (самые дешевые места на репетиции) до 500 евро (лучшие места на гранд-финал).

Интересно, что Руслана призвала украинцев покупать билеты на репетиции: "Они дешевле, но там очень интересно и запросто можно тусоваться, как на настоящем полуфинале или финале". Но сама купила билеты на финал, признавшись, что один из них подарит британской журналистке Сейди Тренд, фанатке "Евровидения", которая очень много хорошего пишет о подготовке Киева к конкурсу.

Как работают интернет-кассы и почем тикеты

Тем, кто в первые дни не успел или не смог купить билеты, не стоит отчаиваться. Менеджеры concert.ua (официальный билетный оператор "Евровидения-2017") объяснили нам, что тикеты на каждое шоу конкурса будут продаваться волнами. Поэтому нужно следить на сайте за их появлением.

Так, в первые дни были доступны билеты только на 13 мая - гранд-финал и дневное шоу (по сути это генеральная репетиция). Естественно, тикеты на основные концерты (те, что будут транслировать по ТВ) заметно дороже, чем на репетиции. Если на репетицию финала цены варьируются от 399 до 2249 грн., то на финал самые дешевые стоили около 1500 грн. Да и те уже через 15 минут перестали продавать. Но обещают еще "выбрасывать" их частями.

Все эти "волновые" продажи сделаны для того, чтобы снизить скупку билетов перекупщиками.

"По дороге к "Евровидению" у нас будет много приключений"

На этом событии появился заместитель главы НОТУ Павел Грицак, который как менеджер отвечает за проведение "Евровидения" в целом. После скандального выхода из оргкомитета конкурса целого списка сотрудников к нему было особое внимание.

Напомним, что главные причины ухода людей - они не согласны с новым руководством, которое "наделили полным контролем всех аспектов", а также "несогласованность, непонятность, непрозрачность ситуации с билетами". Об этом заявил бывший исполнительный продюсер киевского "Евровидения" Александр Харебин (см. "КП" в Украине" от 15 февраля и сайт kp.ua).

Как мы обещали, предоставляем другое мнение по этому вопросу.

Мне очень жаль, - сказал нам по поводу ситуации с увольнением части команды "Евровидения" Павел Грицак. - Никто никому не мешал работать. Кто ушел - тот ушел, а мы продолжаем двигаться дальше. Сейчас очень легко кого-то в чем-то винить, но я вам скажу честно: меня пригласили заняться "Евровидением" как кризис-менеджера - и работа идет по плану.

В такой момент как сейчас легче всего было выйти на сцену и крикнуть "зрада!". Но я очень серьезно отношусь к подготовке конкурса. Я начал эту работу и закончу ее. А кто хорошо заканчивает - тот и молодец.

Я предвижу, что по дороге к "Евровидению" у нас будет много приключений. И приключение, произошедшее вчера (уход части команды. - Авт.), не последнее. Но мы справимся, сейчас мы не отстаем от графика и в дальнейшем наберем еще много людей в команду, потому что над таким событием, как "Евровидение", будут работать несколько тысяч человек.

Что касается билетов, то план зала "Евровидения" уже утвержден, поэтому билеты продаются обоснованно. Всего будет шесть секторов и большая VIP-зона.

Мы вообще собираемся делать промокампанию, вплоть до того, что устроим промотур "Евровидения-2017" по Украине, чтобы максимальное количество украинцев приехало в Киев на шоу из других городов. Мы верим, что все билеты будут проданы, а для нас, организаторов, это в какой-то мере вызов.

За некоторые билеты на "Евровидение" спекулянты просят 30 тысяч гривен!

Многим украинцам пришлось несколько часов провести в онлайн-очереди, чтобы отхватить хотя бы один билетик на финал, который пройдет 13 мая. Кому-то, конечно, повезло, но в основном сейчас только и слышны жалобы, мол, "заветные билеты так и не удалось достать, все дешевые раскупили, а на дорогие денег нет". И как в такой ситуации не обойтись без перекупщиков? Как организаторы ни старались, но в интернете их уже хватает.

Цены у каждого свои. Одни продают билеты на вечерний финал, другие - на дневное шоу.

К примеру, девушка из Киева по имени Анна готова продать сразу несколько мест на генеральную репетицию. Стоимость самых дешевых в фан-зоне 600 гривен (реальная цена - 400) - предлагает 11 билетов. Есть у нее и четыре билета подороже - по 1100 и 1600 гривен (их "красная цена" - 700-1000 грн.). Всего "спекулянтка по имени Анна" наварит более 4000 гривен.

Звоним.

Анна? У вас билеты в фан-зону стоят 600 гривен, а официальная цена - 400?

Да, фан-зона 400. Плюс 70 гривен комиссия вышла, - рассказывает предприимчивая барышня. - Так что вы немного переплатите. У меня просто бронь на билеты только на один день, поэтому ставить большую цену нет смысла.

А вот еще одно объявление: Инна из столицы продает билеты на главный финал. Цены здесь уже "солиднее" - 7 тысяч гривен. Звоним.

Было 12 штук, осталось три. Места хорошие: в секторе B есть два, еще один - в секторе С. Вообще все билеты расхватали знакомые, - говорит Инна. - Я сама заходила в 17.30 на сайт (старт продаж начался в 20.15) и была в очереди 1500-я! Их очень быстро разобрали.

Но это еще пустяки. На одном из сайтов, где люди могут перепродавать свои билеты на различные мероприятия, цены просто "космос". К примеру, за билет в секторе-А на гранд-финал кто-то просит 30 тысяч гривен (хотя самый дорогой стоит 14 500), а в "фанке" - от 15 тысяч! Обещают бесплатную доставку.