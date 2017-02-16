Создали робота для спасательных миссий (видео)

16.02.17 09:45Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Американская компания Agility Robotics создала двопедального работа. Робот Cassie может стать помощником человека.

Cassie похож на цыпленка, информирует neskuchno-news.com. Он передвигается на двух ногах. Бедренный сустав вращается в трех направлениях. Благодаря подвижным лодыжкам робот может стоять, ходить, а также приседать. Кроме того, особая конструкция ног делает Cassie устойчивым во время ходьбы.

Работа создавали в течение 16 месяцев. Он обошелся $ 1 млн.

Разработчики говорят, что в будущем их робот сможет проникать в недоступные ботам на колесах места. Он сможет помогать военным на поле боя, участвовать в спасательных миссиях или заниматься ежедневными обязанностями.

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