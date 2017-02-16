02.02.17 12:121320
Создали робота для спасательных миссий (видео)
|16.02.17 09:45
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Американская компания Agility Robotics создала двопедального работа. Робот Cassie может стать помощником человека.
Американская компания Agility Robotics создала двопедального работа. Робот Cassie может стать помощником человека.
Cassie похож на цыпленка, информирует neskuchno-news.com. Он передвигается на двух ногах. Бедренный сустав вращается в трех направлениях. Благодаря подвижным лодыжкам робот может стоять, ходить, а также приседать. Кроме того, особая конструкция ног делает Cassie устойчивым во время ходьбы.
Работа создавали в течение 16 месяцев. Он обошелся $ 1 млн.
Разработчики говорят, что в будущем их робот сможет проникать в недоступные ботам на колесах места. Он сможет помогать военным на поле боя, участвовать в спасательных миссиях или заниматься ежедневными обязанностями.