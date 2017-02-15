02.02.17 07:371300
Журнал Playboy вернулся в "обнаженной" обложке
|15.02.17 19:05
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Брюнетка Элизабет Элам украсила обложку Playboy топлесс.
Брюнетка Элизабет Элам украсила обложку Playboy топлесс.
Новый номер выйдет в марте и станет первым после обнаженной фотосессии Памелы Андерсон 2015 года. Издание в 2016 году решило отказаться от обнаженных обложек и выходило только с одетыми девушками.
В фотосессии Элизабет появилась в белье и только на некоторых фото позирует топлесс.
"Обнажаться - не стыдно", - с таким лозунгом выходит журнал.
Модель родилась в Техасе и выросла в маленьком городке в Оклахоме, но с 18 лет переехала в Майами, путешествовала по Европе. Живет в Лос-Анджелесе.
"Я думала, что перееду туда на 3 месяца, но уже не покидала его", - говорит Элизабет.
"Это невероятный личный и профессиональный момент для нас с отцом и наших читателей", - говорит главный редактор Playboy, который сменил на этом посту своего отца Хью Хефнера.