Журнал Playboy вернулся в "обнаженной" обложке

Брюнетка Элизабет Элам украсила обложку Playboy топлесс.

Новый номер выйдет в марте и станет первым после обнаженной фотосессии Памелы Андерсон 2015 года. Издание в 2016 году решило отказаться от обнаженных обложек и выходило только с одетыми девушками.

В фотосессии Элизабет появилась в белье и только на некоторых фото позирует топлесс.

"Обнажаться - не стыдно", - с таким лозунгом выходит журнал.

Модель родилась в Техасе и выросла в маленьком городке в Оклахоме, но с 18 лет переехала в Майами, путешествовала по Европе. Живет в Лос-Анджелесе.

"Я думала, что перееду туда на 3 месяца, но уже не покидала его", - говорит Элизабет.

"Это невероятный личный и профессиональный момент для нас с отцом и наших читателей", - говорит главный редактор Playboy, который сменил на этом посту своего отца Хью Хефнера.