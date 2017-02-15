02.02.17 07:371300
Диетическая колбаса в стакане (рецепт)
|15.02.17 18:07
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Рецепт диетической колбасы в стакане.
Рецепт диетической колбасы в стакане.
Супруга известного хореографа Лилиана Яма принесла в студию шоу Все буде добре рецепт диетической домашней колбасы, которую без вреда для спортивной формы можно есть любому танцору хоть каждый день.
Ингредиенты:
Филе индейки – 500 г
Молоко – 100 мл
Уваренный сок свеклы – 30 мл
Сливочное масло – 20 г
Мускатный орех – ¼ ч. л.
Паприка – ½ ч. л.
Соль – 1 ч. л.
Перец – по вкусу
Приготовление:
Филе нарезать кусочками, измельчить в блендере до состояния однородной массы. В чашу блендера добавить молоко, соль, перец, специи, свекольный сок. Перебить до воздушного состояния. Стаканы смазать сливочным маслом.
Выложить колбасную массу на 4/5 объема стакана. Обмотать каждый стакан пищевой пленкой. Поставить стаканы с колбасой на решетку в кастрюлю, налить воду до половины высоты стакана. Довести до кипения, варить на медленном огне 35 минут. Извлечь колбасу из стакана, пока она еще теплая.