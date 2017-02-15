Диетическая колбаса в стакане (рецепт)

15.02.17 18:07Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Рецепт диетической колбасы в стакане.

Супруга известного хореографа Лилиана Яма принесла в студию шоу Все буде добре рецепт диетической домашней колбасы, которую без вреда для спортивной формы можно есть любому танцору хоть каждый день.

Ингредиенты:

Филе индейки – 500 г

Молоко – 100 мл

Уваренный сок свеклы – 30 мл

Сливочное масло – 20 г

Мускатный орех – ¼ ч. л.

Паприка – ½ ч. л.

Соль – 1 ч. л.

Перец – по вкусу

Приготовление:

Филе нарезать кусочками, измельчить в блендере до состояния однородной массы. В чашу блендера добавить молоко, соль, перец, специи, свекольный сок. Перебить до воздушного состояния. Стаканы смазать сливочным маслом.

Выложить колбасную массу на 4/5 объема стакана. Обмотать каждый стакан пищевой пленкой. Поставить стаканы с колбасой на решетку в кастрюлю, налить воду до половины высоты стакана. Довести до кипения, варить на медленном огне 35 минут. Извлечь колбасу из стакана, пока она еще теплая.

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