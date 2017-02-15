Диетическая колбаса в стакане (рецепт) Рецепт диетической колбасы в стакане. Супруга известного хореографа Лилиана Яма принесла в студию шоу Все буде добре рецепт диетической домашней колбасы, которую без вреда для спортивной формы можно есть любому танцору хоть каждый день. Ингредиенты: Филе индейки – 500 г Молоко – 100 мл Уваренный сок свеклы – 30 мл Сливочное масло – 20 г Мускатный орех – ¼ ч. л. Паприка – ½ ч. л. Соль – 1 ч. л. Перец – по вкусу Приготовление: Филе нарезать кусочками, измельчить в блендере до состояния однородной массы. В чашу блендера добавить молоко, соль, перец, специи, свекольный сок. Перебить до воздушного состояния. Стаканы смазать сливочным маслом. Выложить колбасную массу на 4/5 объема стакана. Обмотать каждый стакан пищевой пленкой. Поставить стаканы с колбасой на решетку в кастрюлю, налить воду до половины высоты стакана. Довести до кипения, варить на медленном огне 35 минут. Извлечь колбасу из стакана, пока она еще теплая. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама