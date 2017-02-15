Компания PAL-V запускает в серию летающий автомобиль (видео)

15.02.17 17:39Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Нидерландская компания PAL-V, разрабатывающая летающие автомобили, готова сдержать своё обещание стать пионером рынка. После нескольких успешных испытаний специалисты компании сосредоточились на приведение своего трёхколёсного летающего автомобиля к европейским и американским дорожным и авиационным стандартам.

Одновременно PAL-V проводит запись желающих приобрести машину, названную Liberty («Свобода»).

«После нескольких лет тяжёлой работы, в ходе которой нам пришлось преодолеть огромные технологические проблемы, нашим инженерам удалось создать инновационный летающий автомобиль, который соответствует регуляторным требованиям во всём мире», — сказал глава PAL-V Роберт Дингеманс в специальном заявлении для прессы.

Аэромобиль Liberty оснащён двумя двигателями. Один предназначен для езды, второй для полётов. Дизайнеры намеренно создавали своё детище размером с «обыкновенный автомобиль» с салоном для двух человек. В дорожной конфигурации ротор убирается в корпус машины, а лопасти и хвост располагаются снаружи, напоминая багажник на крыше.

Двигатель мощностью 100 л. с. позволяет Liberty разгоняться до 160 км/ч. При этом для того, чтобы набрать 100 км/ч, автомобилю требуется 9 секунд. Расход топлива 7,6 л. на 100 км позволяет летающей машине преодолеть на одной заправке 1 315 км.

В компании говорят, что Liberty — это автомобиль, который летает и самолет, который ездит.

Если нужно подняться в небо, ротор автоматически выдвигается из кузова. Далее пилоту нужно отстегнуть лопасти и хвост, и закрепить их. Эта операция занимает от 5 до 10 минут. Преобразившись в летательный аппарат, Liberty может набирать высоту до 3 500 м. Воздушный мотор имеет мощность 200 л. с. Максимальная скорость в воздухе составляет 180 км/ч, экономичная 160, а крейсерская – 140 км/ч. Двигаясь на скорости 160 км/ч, лётчик сможет экономить до 10% топлива. Максимальная дальность полёта – 500 км.

После приземления лопасти и хвост демонтируются, а ротор убирается в кузов. В дорожной конфигурации размеры Liberty составляют 4 м в длину и 1,7 м в высоту. При полёте размеры увеличиваются соответственно до 6,1 и 3,2 м. Диаметр пропеллера составляет 10,75 м.

Желающие заказать трехколесный гибрид автомобиля и вертолета могут выбирать между двумя модификациями. Базовая модель называется Sport и предлагается по цене 299 000 евро. Будущие владельцы премиальной модели Pioneer Edition (499 000 евро) смогут заказать индивидуальную отделку салона и цвет кузова. Кроме того, именно они будут обладать приоритетным правом получить свою покупку. Ожидается, что первые клиенты смогут опробовать свои летающие авто Liberty к концу 2018 года.

Стоит отметить, что в этом же направлении работает Airbus. В конце прошлого года французская компания показала прототип летающего автомобиля, который выйдет в 2018 году. Кроме того, разработками аэромобилей занимается Toyota, Uber и один из создателей Google Ларри Пейдж. Также широкую известность получил проект Terrafugia – компании из США, которая создает «воздушные» машины Transition и TF-X.

Похожие новости

11.01.17 16:43За минувшие сутки николаевские спасатели трижды вытягивали из кювета автомобили

11.01.17 14:31Нашли крайних: причиной того, что в Николаеве не расчищают от снега улицы, "ЭЛУ автодорог" называет припаркованные автомобили

01.03.13 16:36Председатель ОГА Н. Круглов вручил автомобили инвалидам

15.06.11 19:43Автопарк николаевцев пополняется иностранными машинами

21.05.10 09:03Когда автомобиль - не роскошь, а средство передвижения людей и грузов

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 15.02.2017

Закругление верхнее-левое

21:00Николаевцев приглашают на масленичные народные гуляния

20:559 УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ФАКТОВ О СНАХ

20:44Загадки космоса: ученые раскрыли главные аномалии черных дыр

20:30Итоги реформ: на Украине катастрофически упал уровень раскрываемости преступлений

20:22Известные предприниматели раскрыли секреты своего здоровья и молодости

20:14Соотношение сил в зоне АТО на Донбассе (видео)

20:01Зозуля: Я готов вернуться в Днепр и биться за эту эмблему (видео)

19:52В Николаеве на Ингульском и Варваровском мостах начали латать ямки

19:40На один из районов Нью-Йорка напали крысы

19:32Боевики «АТО» оставили без работы рабочих Алчевского меткомбината в ЛНР

19:25В Абхазии российских туристов закидали камнями

19:05Журнал Playboy вернулся в "обнаженной" обложке

18:56Россия готовит очередную дестабилизацию в Украине

18:52"Электричество кончилось": Кабмин ввел ЧП в энергетике – чем это грозит украинцам

18:40Николаевцы отметили 28-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана

18:26Грузовик на полной скорости врезался в религиозное шествие, есть погибшие (видео)

18:15Николаевский шпажист Антон Миненко на чемпионате Украины среди кадетов стал 12-м

18:07Диетическая колбаса в стакане (рецепт)

18:00"Война глазами детей"-школьник c Донбасса (видео)

17:48Медики назвали вредную для здоровья посуду

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

02.02.17 07:371300

Важливо! 2 лютого вночі та вранці на Миколаївщині туман

02.02.17 08:001370

К концу недели на Николаевщине будет тепло и пасмурно, - синоптики

02.02.17 08:051690

Тимати похвастался милым фото с дочерью

02.02.17 08:241470

На Миколаївщині судитимуть депутата райради, викритого на хабарі у 5 тисяч гривень

Самые читаемые

11.02.17 18:1614290

Что подарить на 14 февраля мужчине, мужу, парню

09.02.17 16:188370

Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

12.02.17 20:007250

Кто такой святой Валентин? Происхождение и история праздника святого Валентина

14.02.17 18:415630

Владислав Чайка: «В решении проблем ЖКХ нужны понимание, взвешенность и ответственная позиция городской власти»

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама