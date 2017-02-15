Компания PAL-V запускает в серию летающий автомобиль (видео)

Нидерландская компания PAL-V, разрабатывающая летающие автомобили, готова сдержать своё обещание стать пионером рынка. После нескольких успешных испытаний специалисты компании сосредоточились на приведение своего трёхколёсного летающего автомобиля к европейским и американским дорожным и авиационным стандартам.

Одновременно PAL-V проводит запись желающих приобрести машину, названную Liberty («Свобода»).

«После нескольких лет тяжёлой работы, в ходе которой нам пришлось преодолеть огромные технологические проблемы, нашим инженерам удалось создать инновационный летающий автомобиль, который соответствует регуляторным требованиям во всём мире», — сказал глава PAL-V Роберт Дингеманс в специальном заявлении для прессы.

Аэромобиль Liberty оснащён двумя двигателями. Один предназначен для езды, второй для полётов. Дизайнеры намеренно создавали своё детище размером с «обыкновенный автомобиль» с салоном для двух человек. В дорожной конфигурации ротор убирается в корпус машины, а лопасти и хвост располагаются снаружи, напоминая багажник на крыше.

Двигатель мощностью 100 л. с. позволяет Liberty разгоняться до 160 км/ч. При этом для того, чтобы набрать 100 км/ч, автомобилю требуется 9 секунд. Расход топлива 7,6 л. на 100 км позволяет летающей машине преодолеть на одной заправке 1 315 км.

В компании говорят, что Liberty — это автомобиль, который летает и самолет, который ездит.

Если нужно подняться в небо, ротор автоматически выдвигается из кузова. Далее пилоту нужно отстегнуть лопасти и хвост, и закрепить их. Эта операция занимает от 5 до 10 минут. Преобразившись в летательный аппарат, Liberty может набирать высоту до 3 500 м. Воздушный мотор имеет мощность 200 л. с. Максимальная скорость в воздухе составляет 180 км/ч, экономичная 160, а крейсерская – 140 км/ч. Двигаясь на скорости 160 км/ч, лётчик сможет экономить до 10% топлива. Максимальная дальность полёта – 500 км.

После приземления лопасти и хвост демонтируются, а ротор убирается в кузов. В дорожной конфигурации размеры Liberty составляют 4 м в длину и 1,7 м в высоту. При полёте размеры увеличиваются соответственно до 6,1 и 3,2 м. Диаметр пропеллера составляет 10,75 м.

Желающие заказать трехколесный гибрид автомобиля и вертолета могут выбирать между двумя модификациями. Базовая модель называется Sport и предлагается по цене 299 000 евро. Будущие владельцы премиальной модели Pioneer Edition (499 000 евро) смогут заказать индивидуальную отделку салона и цвет кузова. Кроме того, именно они будут обладать приоритетным правом получить свою покупку. Ожидается, что первые клиенты смогут опробовать свои летающие авто Liberty к концу 2018 года.

Стоит отметить, что в этом же направлении работает Airbus. В конце прошлого года французская компания показала прототип летающего автомобиля, который выйдет в 2018 году. Кроме того, разработками аэромобилей занимается Toyota, Uber и один из создателей Google Ларри Пейдж. Также широкую известность получил проект Terrafugia – компании из США, которая создает «воздушные» машины Transition и TF-X.