Обнаружено древнейшее на Земле ядовитое животное


ядовитое животное
15.02.17 13:48Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Ученые из Южно-Африканской Республики заявили о том, что первым ядовитым животным на Земле был Euchambersia mirabilis.

Информация о первом ядовитом животном опубликована на сайте Университета Витватерсранда.

Это животное является предком современных млекопитающих. Euchambersia mirabilis проживал на Земле около 260 млн лет назад на территории современной ЮАР. Внешне это древнее животное напоминало собаку.

О том, что это древнее животное было ядовитым, ученые узнали, изучив его останки. Оказалось, что у Euchambersia mirabilis были ядовитые железы.

Как считают исследователи, именно Euchambersia mirabilis – первое животное, которое для защиты использовало яд в атаке или защите.

«До сих пор древнейшими ядовитыми позвоночными на Земле считались змеи. Однако возраст самых древних известных ископаемых змей составляет около 167 млн лет. Это означает, что Euchambersia mirabilis является древнейшим из ядовитых позвоночных. Это животное начало использовать яд за 100 миллионов лет до того, как появилась первая змея», - отметил доктор Жульен Бенуа.

Ученый рассказал, что исследователям удалось изучить два черепа древних Euchambersia mirabilis. Они были найдены в 1932 и 1966 годах. Для изучения останков использовались томографы. Оказалось, что в зубах Euchambersia mirabilis были ямки, в которых и находились железы, вырабатывающие яд. Этот яд стекал пассивно и наполнял рот животного слюной. В тело жертвы он попадал при укусе.

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