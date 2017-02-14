Космонавты показали, как можно выпить кофе в невесомости (видео)

14.02.17 18:20Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Американский астронавт рассказал, как при помощи специальной чашки для капиллярных напитков можно приготовить кофе на Международной космической станции.

Американский астронавт Челл Норвуд Линдгрен ( Kjell Norwood Lindgren) показал, как на МКС можно приготовить кофе. По специальности он врач, поэтому его основными экспериментами было воздействие невесомости на различные человеческие органы. Также он поставил несколько интересных опытов.

Кроме того, он рассказал об устройстве чашки для капиллярных напитков, которая нужна для этого процесса.

Чашки для капиллярных напитков были изобретены инженерами NASA и опробованы на Международной космической станции в 2015 году.

Они призваны прийти на замену пакетам с соломинкой, которые использовали космонавты до этого.

Компания IRPI из Орегона разработала чашку для жидкостей, которая использует капиллярную силу — способность жидкости течь в узких пространствах без помощи силы тяжести. Именно такая чашка используется в опыте с приготовлением кофе.

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Вторник, 14.02.2017

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