День Святого Валентина: ученые восстановили истинный облик покровителя влюбленных (видео)

14.02.17 15:18Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Череп святого Валентина хранится в базилике Санта-Мария-Космедин в Риме. С его помощью и был восстановлен облик этого покровителя влюбленных, благодаря которому мир празднует День Святого Валентина.

Эксперты в Бразилии показали, как выглядел святой Валентин, используя самые современные интерактивные технологии 3-D. Отмечается, что реликвия святителя, которая хранится в базилике Санта-Мария-Космедин в Риме, была сфотографирована исследователем и религиозным писателем Хосе Луис Лирой, a проанализировал эту фотографию судебно-медицинский эксперт Маркос Пауло Мачадо Саллес. Он пришел к выводу голова "принадлежала мужчине европеоидной расы в возрасте около 55 лет или больше".

Несмотря на ограниченный доступ к черепу, который хранится в крохотной стеклянной гробнице в церкви и с короной из цветов, исследователи утверждают, что воссоздали первую настоящую подобие римского епископа третьего века.

Согласно информации ученых, святой Валентин был одет в одежду, которую носили священнослужители того времени. Цвет был красный, что свидетельствует о его мученичестве. Он одет в тунику – официальную богослужебную одежду священника того времени. Красный является символом его мученичества.

"Это был захватывающий, сложный и редкий проект. Не так часто вы получаете доступ к драгоценным реликвиям, как эта. Нам повезло оказаться в нужном месте в нужное время", – заметил эксперт, который специализируется на 3-D реконструкции.

Также он добавил, что над этим проектом команда работала в течение трех месяцев. По мнению ученых, образ святого Валентина в наше время является напоминанием о любви.

"Наша работа также дает миру возможность получить визуальную картину о том, кого мы должны благодарить за праздник", – добавил он.

Однако ученые заметили, что это не полный анализ, ведь фотография не отражает всю картину.

Подробнее – на видео ниже.

Похожие новости

12.02.17 20:00Кто такой святой Валентин? Происхождение и история праздника святого Валентина

12.02.17 12:37В День святого Валентина в николаевский зоопарк можно будет пройти за... поцелуй

07.01.17 17:46Ученые нашли семена предка помидора, которому 52 млн лет

06.11.15 21:07Одиночество толкает человека к нездоровому питанию,- ученые

06.11.15 15:21Ученые выяснили, кто завидует больше всего

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 14.02.2017

Закругление верхнее-левое

19:54Невероятно, но факт: лисы в Австралии научились лазать по деревьям

19:54МФК «Николаев» в контрольном матче проиграл одесской «Жемчужине»

19:41Заплатившей за шубу моднице не удалось ее даже примерить

19:29В Николаеве фура снесла половину частного домовладения

19:26В Николаевском областном управлении СБУ новый начальник - Алексей Лях

19:22Трон Порошенко превращается в эшафот: Выстроилась очередь из желающих скальпировать президента

19:08Украинская реаниматология сама попала в реанимацию — в Киеве признали катастрофу (видео)

19:00Врачи случайно спасли от суицида школьницу из "группы смерти"

18:52Мошенницы обворовывают даже самых беззащитных стариков

18:41Владислав Чайка: «В решении проблем ЖКХ нужны понимание, взвешенность и ответственная позиция городской власти»

18:36Лукашенко ткнули носом в начало войны Кремля против его страны (видео)

18:20Космонавты показали, как можно выпить кофе в невесомости (видео)

18:13У Виктории Бондарь из Николаева три «золота» на чемпионате Украины по велоспорту на треке

18:00МИД Украины потребовал от России вернуть Сущенко

17:52«Девочка-паук» из сектора Газа мечтает покорить мир (ВИДЕО)

17:35"Есть определенные сдерживающие причины": в ЕС заговорили о путешествиях украинцев без виз "к лету"

17:12Рецидивист умудрился обокрасть родственника, даже находясь под арестом

17:00Тимошенко обвинила Гройсмана в «полной неадекватности»

16:53Психологи объяснили, почему некоторые люди постоянно опаздывают

16:40AS: ФИФА разрешила Зозуле вернуться в "Днепр", который не может регистрировать новых игроков

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

31.01.17 20:001410

Ученые объяснили, почему перед умирающим проносится вся его жизнь

31.01.17 20:151630

В Украине запретили препарат от мигрени

31.01.17 20:301340

В Николаеве прохожий задержал грабителя, напавшего на инвалида на коляске

31.01.17 20:451510

Ситуация в Авдеевке: в Вене началось срочное заседание ОБСЕ по поводу обстрелов в городе

Самые читаемые

11.02.17 18:1613970

Что подарить на 14 февраля мужчине, мужу, парню

09.02.17 16:187860

Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

01.02.17 12:506740

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

04.02.17 14:284990

Милевский второй матч подряд забил за российский клуб

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама