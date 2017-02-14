День Святого Валентина: ученые восстановили истинный облик покровителя влюбленных (видео)

Череп святого Валентина хранится в базилике Санта-Мария-Космедин в Риме. С его помощью и был восстановлен облик этого покровителя влюбленных, благодаря которому мир празднует День Святого Валентина.

Эксперты в Бразилии показали, как выглядел святой Валентин, используя самые современные интерактивные технологии 3-D. Отмечается, что реликвия святителя, которая хранится в базилике Санта-Мария-Космедин в Риме, была сфотографирована исследователем и религиозным писателем Хосе Луис Лирой, a проанализировал эту фотографию судебно-медицинский эксперт Маркос Пауло Мачадо Саллес. Он пришел к выводу голова "принадлежала мужчине европеоидной расы в возрасте около 55 лет или больше".

Несмотря на ограниченный доступ к черепу, который хранится в крохотной стеклянной гробнице в церкви и с короной из цветов, исследователи утверждают, что воссоздали первую настоящую подобие римского епископа третьего века.

Согласно информации ученых, святой Валентин был одет в одежду, которую носили священнослужители того времени. Цвет был красный, что свидетельствует о его мученичестве. Он одет в тунику – официальную богослужебную одежду священника того времени. Красный является символом его мученичества.

"Это был захватывающий, сложный и редкий проект. Не так часто вы получаете доступ к драгоценным реликвиям, как эта. Нам повезло оказаться в нужном месте в нужное время", – заметил эксперт, который специализируется на 3-D реконструкции.

Также он добавил, что над этим проектом команда работала в течение трех месяцев. По мнению ученых, образ святого Валентина в наше время является напоминанием о любви.

"Наша работа также дает миру возможность получить визуальную картину о том, кого мы должны благодарить за праздник", – добавил он.

Однако ученые заметили, что это не полный анализ, ведь фотография не отражает всю картину.

Подробнее – на видео ниже.