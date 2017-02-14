Как сделать валентинку своими руками (видео)

14.02.17 12:02Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Большой популярностью валентинки пользовались в XVIII веке, особенно в Англии. Влюбленные делали открытки из разноцветной бумаги и подписывали красочными чернилами. Открытки на заводских станках стали изготовлять в конце XIX века.

А мы предлагаем вам сделать оригинальную объемную валентинку своими руками, посмотрев руководство на этом видео.

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