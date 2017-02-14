Как сделать валентинку своими руками (видео)

Большой популярностью валентинки пользовались в XVIII веке, особенно в Англии. Влюбленные делали открытки из разноцветной бумаги и подписывали красочными чернилами. Открытки на заводских станках стали изготовлять в конце XIX века.

А мы предлагаем вам сделать оригинальную объемную валентинку своими руками, посмотрев руководство на этом видео.