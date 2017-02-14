31.01.17 13:442170
Как сделать валентинку своими руками (видео)
|14.02.17 12:02
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Большой популярностью валентинки пользовались в XVIII веке, особенно в Англии. Влюбленные делали открытки из разноцветной бумаги и подписывали красочными чернилами. Открытки на заводских станках стали изготовлять в конце XIX века.
Большой популярностью валентинки пользовались в XVIII веке, особенно в Англии. Влюбленные делали открытки из разноцветной бумаги и подписывали красочными чернилами. Открытки на заводских станках стали изготовлять в конце XIX века.
А мы предлагаем вам сделать оригинальную объемную валентинку своими руками, посмотрев руководство на этом видео.