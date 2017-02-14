Тина Кароль выпустила новое видео ко Дню влюбленных (видео)

14.02.17 12:37Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

В интернете появилась запись живого выступления певицы с песней Lost in the rain.

Украинская певица Тина Кароль, которая в декабре выпустила клип к своей композиции "Перечекати", представила англоязычную версию трека.

Премьера песни, которая в английском варианте носит название Lost in the rain, состоялась в декабре на церемонии M1 Music Awards.

Ко дню всех Влюбленных интернет-версия этого выступления появилась сегодня на американском музыкальном канале VEVO. Отметим, что Тина Кароль стала единственной артисткой в Украине, клипы и выступления которой выходят на этой интернет-платформе.

Сингл "Перечекати" и ее англоязычная версия Lost in the Rain войдут в новый альбом певицы, выход которого состоится в этому году.

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