Тина Кароль выпустила новое видео ко Дню влюбленных (видео) В интернете появилась запись живого выступления певицы с песней Lost in the rain. Украинская певица Тина Кароль, которая в декабре выпустила клип к своей композиции "Перечекати", представила англоязычную версию трека. Премьера песни, которая в английском варианте носит название Lost in the rain, состоялась в декабре на церемонии M1 Music Awards. Ко дню всех Влюбленных интернет-версия этого выступления появилась сегодня на американском музыкальном канале VEVO. Отметим, что Тина Кароль стала единственной артисткой в Украине, клипы и выступления которой выходят на этой интернет-платформе. Сингл "Перечекати" и ее англоязычная версия Lost in the Rain войдут в новый альбом певицы, выход которого состоится в этому году. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама