Филипп Киркоров готов снова стать папой

Популярный певец считает, что возраст – не помеха отцовству.

Артист, который в апреле отпразднует 50-летие, пообещал не останавливаться на достигнутом. Киркоров планирует радовать поклонников своими выступлениями и песнями еще очень долго. Счастливый отец двоих детей также сообщил, что не исключает, что в скором времени он снова испытает радость отцовства.

Безусловно, я готов к тому, чтобы еще иметь детей, но я же понимаю, что надо бы этих поднять сначала. Посмотрим. Я – молодой, сегодня 50 лет не возраст. Отцами становятся и в 75 лет. У меня как минимум четверть века есть и на эстраде, и в жизни.

Этой новостью певец поделился в беседе с корреспондентом портала Dni.Ru.

Напомним, Филипп Бедросович уже воспитывает двух детей – пятилетнюю Аллу-Викторию и четырехлетнего Мартина. Заботливый папа тщательно оберегает детей от света софитов.

Если они посещают мои концерты, то только в Москве. Они хотели в прошлом году поехать на «Новую волну», но я все-таки принял решение оставить их дома. Просто помню нездоровый ажиотаж вокруг них в Сочи пару лет назад. Я думаю, пусть еще подрастут. Сохраню их детское состояние вдали от вспышек и всего того, что сопровождает актерскую жизнь.

Киркоров также сообщил, что не собирается «толкать детей на сцену», а предпочитает дать им возможность самим определиться, кем стать в будущем.