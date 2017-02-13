Филипп Киркоров готов снова стать папой

13.02.17 19:28Сколько просмотров этой статьи150Сколько комментариев этой статьи0

Популярный певец считает, что возраст – не помеха отцовству.

Артист, который в апреле отпразднует 50-летие, пообещал не останавливаться на достигнутом. Киркоров планирует радовать поклонников своими выступлениями и песнями еще очень долго. Счастливый отец двоих детей также сообщил, что не исключает, что в скором времени он снова испытает радость отцовства.

Безусловно, я готов к тому, чтобы еще иметь детей, но я же понимаю, что надо бы этих поднять сначала. Посмотрим. Я – молодой, сегодня 50 лет не возраст. Отцами становятся и в 75 лет. У меня как минимум четверть века есть и на эстраде, и в жизни.

Этой новостью певец поделился в беседе с корреспондентом портала Dni.Ru.

Напомним, Филипп Бедросович уже воспитывает двух детей – пятилетнюю Аллу-Викторию и четырехлетнего Мартина. Заботливый папа тщательно оберегает детей от света софитов.

Если они посещают мои концерты, то только в Москве. Они хотели в прошлом году поехать на «Новую волну», но я все-таки принял решение оставить их дома. Просто помню нездоровый ажиотаж вокруг них в Сочи пару лет назад. Я думаю, пусть еще подрастут. Сохраню их детское состояние вдали от вспышек и всего того, что сопровождает актерскую жизнь.

Киркоров также сообщил, что не собирается «толкать детей на сцену», а предпочитает дать им возможность самим определиться, кем стать в будущем.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 13.02.2017

Закругление верхнее-левое

21:36В Николаеве прошел чемпионат Украины по Киокушинкай каратэ

20:50Убил живодера за издевательство над собакой

20:41Рада поддержит введение военного положения — Парубий

20:36Чрезвычайное положение: отключения света могут коснуться 7 областей

20:27Гривня на межбанке опустилась до 27,36 гривны

20:20Депутаты фракции Оппоблок против необдуманного поднятия подомовых тарифов в Николаеве

20:04Тайсон рассказал, что будет очень счастлив сыграть снова в Харькове

20:00На день Святого Валентина в Николаеве ожидается снег

19:44В мэрии презентовали результаты энергоаудита учебных заведений Николаева

19:39Прокуроры поддержали воинов АТО

19:28Филипп Киркоров готов снова стать папой

19:19Мэр Николаева представил коллективу Ингульской администрации нового руководителя

19:07Николаевские военные проверили силы в мини-футболе

18:48В ЕС сообщили о снижении потока нелегалов

18:31Креативная команда Евровидение-2017 уходит в отставку

18:15Сенатор США осудила Кремль за назначение Айболита президентом Лимпопо

18:06Разрушение плотины Оровилл в Калифорнии (видео)

18:00Посты в соцсетях говорят о проблемах в интимной жизни

17:5413 лет скрывавшийся от правосудия вор потерял бдительность из-за глотка пива

17:33Красивые поздравления c Днем Святого Валентина любимой жене или девушке

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

31.01.17 07:411820

С 1 февраля из украинских аптек могут исчезнуть жизненно важные лекарства

31.01.17 07:501380

Порошенко созывает контактную группу из-за ситуации в Авдеевке

31.01.17 07:521430

"Укрпочта" должна быть сохранена и должна развиваться", - В.Гройсман

31.01.17 08:031430

В Николаеве горела шелуха, которой утеплили здание

Самые читаемые

11.02.17 18:168600

Что подарить на 14 февраля мужчине, мужу, парню

09.02.17 16:187470

Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

01.02.17 12:506550

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

04.02.17 14:284800

Милевский второй матч подряд забил за российский клуб

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама