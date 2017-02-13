Геофизики заявили о неизбежности энергетической катастрофы на Земле в будущем.

Как считают специалисты, уже в середине нынешнего века подойти к черте, за которой ей грозит глобальная энергетическая катастрофа.

Они провели исследование, о котором рассказывает издание Scientific Reports.

Так, по словам ученых, главная проблема в том, что с начала ХХ века начала истощаться гелиосфера. Она, как известно, снижает негативное влияние Солнца на нашу планету.

По расчетам ученых, примерно через 30 лет активность Солнца достигнет минимума. Это приведет к длительному сокращению количества пятен на Солнце, что изменит климат на Земле. Снижение солнечной активности уменьшит гелиосферу – защитное поле, которое регулирует магнитное поле вокруг светила.

Как объясняют специалисты, из-за истощения гелиосферы, заряженные частицы энергии вырвутся на просторы Солнечной системы. Проникнут они и на Землю. Они могут спровоцировать сбой всех электронных устройств и систем, созданных людьми.

Процесс истощения гелиосферы в последние несколько десятилетий активизировался. Может ли гелиосфера восстановиться самостоятельно в ближайший период, специалисты пока не готовы сказать. Но, предупреждают, ученые, проблемы на Земле из-за истощения гелиосферы могут начаться уже в 2047 году, если гелиосфера продолжит истончаться так же интенсивно, как это происходит сейчас.