Геофизики заявили о неизбежности энергетической катастрофы на Земле

13.02.17 13:58Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Геофизики заявили о неизбежности энергетической катастрофы на Земле в будущем.

Как считают специалисты, уже в середине нынешнего века подойти к черте, за которой ей грозит глобальная энергетическая катастрофа.

Они провели исследование, о котором рассказывает издание Scientific Reports.

Так, по словам ученых, главная проблема в том, что с начала ХХ века начала истощаться гелиосфера. Она, как известно, снижает негативное влияние Солнца на нашу планету.

По расчетам ученых, примерно через 30 лет активность Солнца достигнет минимума. Это приведет к длительному сокращению количества пятен на Солнце, что изменит климат на Земле. Снижение солнечной активности уменьшит гелиосферу – защитное поле, которое регулирует магнитное поле вокруг светила.

Как объясняют специалисты, из-за истощения гелиосферы, заряженные частицы энергии вырвутся на просторы Солнечной системы. Проникнут они и на Землю. Они могут спровоцировать сбой всех электронных устройств и систем, созданных людьми.

Процесс истощения гелиосферы в последние несколько десятилетий активизировался. Может ли гелиосфера восстановиться самостоятельно в ближайший период, специалисты пока не готовы сказать. Но, предупреждают, ученые, проблемы на Земле из-за истощения гелиосферы могут начаться уже в 2047 году, если гелиосфера продолжит истончаться так же интенсивно, как это происходит сейчас.

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Понедельник, 13.02.2017

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