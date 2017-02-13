Дэвид Боуи посмертно получил 4 премии "Грэмми"

Британский рок-певец победил в номинациях "лучший рок-исполнитель" и "лучшая рок-композиция".

Британский рок-музыкант Дэвид Боуи на 59-й торжественной церемонии награждения "Грэмми" посмертно получил четыре музыкальных премий, сообщил ВВС.

Последний альбом Боуи "Blackstar", вышедший за три дня до его смерти. Пластинка победила в номинациях за лучший альтернативный альбом и за лучший инжиниринг неклассического альбома.

Кроме того, Боуи стал первым в номинации "лучший рок-исполнитель", а одноименная песня с альбома отмечена в номинации "лучшая рок-композиция".

Работавший над обложкой и буклетом "Blackstar" дизайнер Джонатан Барнбрук получил награду за лучшее визуальное оформление альбома.

Дэвид Роберт Джонс родился в Лондоне 8 января 1947 года. Псевдоним "Боуи" он начал использовать в 1960-х годах.

Британский рок-певец, автор песен, продюсер, художник, звукорежиссер и актер скончался в возрасте 69 лет 10 января 2016 году. 18 месяцев музыкант боролся с раком, о чем стало известно только после его смерти.

В память о легендарном музыканте Королевская почта Британии выпустила серию почтовых марок посвященных Боуи.

Триумфатором премии таккже стала британская певица Адель. Ее композиция Hello стала песней года, а диск "25" был признан лучшим вокальным поп-альбомом. Всего Адель получила пять "Грэмми" - во всех пяти номинациях, в которых она была представлена.

Американская певица Бейонсе стала обладательницей 21-й премии "Грэмми", на этот раз в категории "лучшее музыкальное видео" за клип к песне "Formation".