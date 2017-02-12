"Черной Ханне Монтане" прочат судьбу Наоми Кемпбелл

16-летняя девушка покорила сердца тысяч пользователей сети Инстаграм.

В Инстаграме набирает популярность страница 16-летней уроженки Лос-Анджелеса Лоли Чуил. Афроамериканская красавица покорила сердца многих пользователей сети своей уникальной красотой: у нее очень темная кожа и при этом светлыеминдалевидные глаза, очень пухлые губы, тонкий нос, идеальные брови и длинные ресницы

Сама Лоли называет себя Черной Ханной Монтаной. Ее популярность растет ежедневно: у девушки уже 328 000 в Instagram. Под ее фото много комментариев на различных языках, в том числе и на русском: "Красотка!", "Какая ты красивая", "Необыкновенная", "Ты чудо !!! Будь добра на столько на сколько ты красива !!!", "Belíssima", "Parece uma pintura! Perfeita!".

Известно, что девушке 16 лет, она учится в школе в Нью-Йорке и знает восемь языков. Лоли мечтает стать известной моделью. На нее уже обратили внимание западные журналисты – они назвали ее "второй Наоми Кэмпбелл". По данным соцсетей, с девушкой уже связались несколько модельных агентств.