Евровидение-2017: начался второй полуфинал нацотбора (ВИДЕО)

11.02.17 21:00Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

В Киеве начался второй полуфинал национального отбора на конкурс "Евровидение-2017".

Сегодня за путевку в финал поборются х восемь исполнителей: группа LETAY, Мила Нитич, Руслан Кузнецов (KUZNETSOV), AGHIAZMA, DETACH, ROZHDEN, трио Рanivalkova и загадочная ILLARIA.

Финалистов будут определять, как и во время первого нацотбора, судьи - Джамала, Андрей Данилко и Константин Меладзе, а также зрители с помощью SMS.

В результате первого нацотбора "Евровидения" в финал прошли двое участников – певица Татьяна Решетняк (TAYANNA) и группа "Сальто назад".

Третий полуфинал конкурса состоится 18 февраля, имя исполнителя, который представит Украину в этом году на Евровидении станет известно 25 февраля – во время финала нацотбора.

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Суббота, 11.02.2017

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