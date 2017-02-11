Евровидение-2017: начался второй полуфинал нацотбора (ВИДЕО)

В Киеве начался второй полуфинал национального отбора на конкурс "Евровидение-2017".

Сегодня за путевку в финал поборются х восемь исполнителей: группа LETAY, Мила Нитич, Руслан Кузнецов (KUZNETSOV), AGHIAZMA, DETACH, ROZHDEN, трио Рanivalkova и загадочная ILLARIA.

Финалистов будут определять, как и во время первого нацотбора, судьи - Джамала, Андрей Данилко и Константин Меладзе, а также зрители с помощью SMS.

В результате первого нацотбора "Евровидения" в финал прошли двое участников – певица Татьяна Решетняк (TAYANNA) и группа "Сальто назад".

Третий полуфинал конкурса состоится 18 февраля, имя исполнителя, который представит Украину в этом году на Евровидении станет известно 25 февраля – во время финала нацотбора.