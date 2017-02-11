Пошли, рыбы накопаем! Необычная рыбалка в Африке (видео)

Речь идёт о рыбе, которая может прожить больше 4 лет без воды, зарывшись в землю.

Если вы оказались в Африке и вдруг увидели, как местный житель с лопатой на плече отправляется на рыбалку в выжженную солнцем местность, не пугайтесь, возможно он пытается добыть двоякодышащих рыб протоптеров.

Протоптер существовал еще в доисторические времена, и кроме жабр имеет еще и легкие. Кстати ходит не только по дну, но и по земле.

Как только наступает сезон засухи протоптер начинает готовиться к спячке. Он своим ртом роет себе гнездо, выбрасывая грунт через жаберные щели. Свой новый дом рыба расширяет так, чтоб там можно было уместиться, сложившись пополам.

Он удобно устраивается мордой вверх и, пока уровень воды позволяет, время от времени выплывает вдохнуть воздуха. Когда ил на дне полностью пересыхает, он закупоривает протоптера. Питается протоптер своим собственным жиром.