В Николаеве откроется выставка художника Вадима Пустыльника

11.02.17 08:30Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

В четверг, 16 февраля, в 15.00 в Николаевском областном художественном музее им. В. Верещагина откроется выставка николаевского художника Вадима Пустыльника.

В экспозиции представлены почти 100 работ художника, выполненных в технике станковой живописи и графики.

Вадим Пустыльник родился в Николаеве в 1959 году. Работал на Черноморском судостроительном заводе. Служил на флоте. Окончил Харьковский художественно-промышленный институт.

С 1996 года становится членом Союза дизайнеров Украины. С 2000 года - член творческого объединения «Прибужье». В творчестве художника доминируют натюрморты и пейзажи.

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