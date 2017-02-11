28.01.17 09:451110
В Николаеве откроется выставка художника Вадима Пустыльника
|11.02.17 08:30
|42
|0
В четверг, 16 февраля, в 15.00 в Николаевском областном художественном музее им. В. Верещагина откроется выставка николаевского художника Вадима Пустыльника.
В четверг, 16 февраля, в 15.00 в Николаевском областном художественном музее им. В. Верещагина откроется выставка николаевского художника Вадима Пустыльника.
В экспозиции представлены почти 100 работ художника, выполненных в технике станковой живописи и графики.
Вадим Пустыльник родился в Николаеве в 1959 году. Работал на Черноморском судостроительном заводе. Служил на флоте. Окончил Харьковский художественно-промышленный институт.
С 1996 года становится членом Союза дизайнеров Украины. С 2000 года - член творческого объединения «Прибужье». В творчестве художника доминируют натюрморты и пейзажи.