В США обнаружили загадочную «космическую капсулу»

В американском штате Аризона автомобилистов удивил и встревожил странный предмет, который они обнаружили неподалеку от оживленного шоссе.

Предмет представляет собой загадочную «космическую капсулу» серебристого цвета с парашютом, на которой было написано: «Капитан Дж.Миллард». Удивительный прибор был опутан проводами и на нем виднелись странные лампочки, которые вызвали подозрения в неземном происхождении этой капсулы.

Водители сразу же связались с полицией и властями городка Каса-Гранде.

Вскоре после этого инцидента в соцсетях стали распространяться теории о том, что капсула является инопланетным космическим кораблем или каким-то прибором NASA.

Позже выяснилось, что это инсталляция, шутка художника Джека Милларда, который превратил остов бетономешалки в космический корабль. Изобретательный творец украсил барабан цементовоза проводами, лампочками и загадочными символами.

Сам Миллард рассказал в интервью, что он нашел барабан цементовоза, который пролежал в поле несколько десятилетий, и решил его усовершенствовать.