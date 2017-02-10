В Николаеве выложили горящее сердце

В пятницу, 10 февраля, в Николаеве ценители поэзии Пушкина вновь собрались у памятника любимому поэту.

Сегодня, в два часа сорок пять минут, 180 лет назад перестало биться сердце Александра Сергеевича Пушкина. Этот день вошёл трагическим днём в историю русской поэзии.

Каждое славянское, русское, украинское сердце, которое открыто к поэзии и тянется к ней, испытывает скорбь в связи с этой великой утратой.

Но мы несказанно благодарны ему и рады, что в нашей жизни есть Пушкин. Спасибо Пушкину! Спасибо, что он у нас есть! - сказала организатор мероприятия — руководитель организации «Русич-Николаев», учитель-методист Зоя Шаталова.

Участники, среди которых были как взрослые, так и дети, возложили цветы к монументу, после чего зажгли свечные лампады и выложили их в форме сердца — в знак памяти, любви и почтения.